39 perce
Szeptemberben újra Sportbörze Szombathelyen
2025 szeptemberében ismét Sportbörze Szombathelyen: testközelből ismerhetjük meg Szombathely sportkínálatát. A nyílt napok során a sportszervezetek edzései a megadott időpontokban és helyszíneken ingyenesen látogathatók. A sportbörze a Változó Világért Alapítvány szervezésében remek alkalom mindenkinek.
Az egyhetes sportbörze során a sportszervezetek edzései az adott időpontokban és helyszíneken ingyenesen látogathatók. Szeptember 8. és 13. között több egyesület, sportszervezet várja Szombathelyen az érdeklődőket.
Remek alkalom a börze mindenkinek – gyerekeknek, felnőtteknek, kezdőknek és újrakezdőknek is –, aki sportágat keres, mozogna, vagy csak kíváncsi a helyi lehetőségekre. Bizonyos szervezeteknél előzetes regisztráció szükséges. További információk: Információk - Sportkalauz / Szombathelyen Írhatunk a szervezőknek is: [email protected].
Tavaly szeptemberben először hirdettek sportbörzét Szombathelyen.