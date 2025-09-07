Sportcast - A legfontosabb sporthírek egy helyen

Varga Barni betalált - Négy gól, egy kiállítás - a hosszabbításban mentették ikszre a meccset a hazaiak

A magyar labdarúgó-válogatott az F csoportban küzd a világbajnoki részvételért – Portugália, Írország és Örményország társaságában. A csoportgyőztes kijut az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezendő, 2026-os világbajnokságra, a második helyezett pedig pótselejtezőn vívhatja ki a vb-részvételt. A csoportgyőzelemre egyértelműen Portugália a fő esélyes. Míg a második helyre az ír és a magyar válogatott hasonló esélyekkel pályázik – ezért is volt fontos a dublini összecsapás! A magyar válogatott egyébként közel 40 éve, 1986-ban (Mexikó) vett rész utoljára világbajnokságon.

Írország–Magyarország 2-2 (0-2). Dublin, 50 ezer néző, labdarúgó világbajnoki-selejtező, vezette: Osmers (német).

Gólszerzők: Ferguson (49.), Idah (93.), ill. Varga B. (3.), Sallai (15.).

Sákovics Péter a világranglista élén!

Két rangos nemzetközi racketlon (asztalitenisz, tollaslabda, fallabda, tenisz) tornán is rajthoz állt Sákovics Péter, a Haladás VSE szenior teniszezője. Sákovics Péter Ljubljanában és Keszthelyen is remekül teljesített.

Haladás VSE: újabb fájó kiütés...

Újabb komoly vereségbe futott bele a Haladás VSE NB I.-es futsalcsapata. Haladás VSE: a 4. fordulóban az újonc PTE-PEAC vendégeként kapott ki 9-0-ra!

– Nehéz egy ilyen vereség után mit mondani – sóhajtott nagyot Sziffer András, a HVSE edzője. – Sajnos nagyon sokat hibáztunk mind védekezésben, mind támadásban, a rutinos, minőségi játékosokat felvonultató ellenfél pedig büntette ezeket a hibákat. Nyomás, letámadás alatt nem tudunk futballozni, elveszítjük a labdát, elbukjuk a párharcokat – így könnyű gólokat engedünk az ellenfélnek. Sajnos hiányzik a rutin, a higgadtság a játékunkból – fiatal a gárda, hiányzik egy-két vezéregyéniség a csapatból. Ellenfelünk gyorsan, már az első félidőben eldöntötte a meccset. A második félidőben már jobban néztünk ki, kiegyenlítettebb volt a játék – de hát ekkor már a Pécsnek nem kellett megszakadnia. Ha keresem a pozitívumokat, akkor azt mondom, hogy a második félidő játékára talán lehet építeni. Illetve egy góllal kevesebbet kaptunk mint az előző bajnokin.