43 perce
Sportcast - A legfontosabb sporthírek egy helyen
A Vas Népe munkatársai összefoglalják, csokorba gyűjtik a hét legfontosabb, legszínesebb sporthíreit néhány percben - ez a VAOL sportcast!
Varga Barni betalált - Négy gól, egy kiállítás - a hosszabbításban mentették ikszre a meccset a hazaiak
A magyar labdarúgó-válogatott az F csoportban küzd a világbajnoki részvételért – Portugália, Írország és Örményország társaságában. A csoportgyőztes kijut az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezendő, 2026-os világbajnokságra, a második helyezett pedig pótselejtezőn vívhatja ki a vb-részvételt. A csoportgyőzelemre egyértelműen Portugália a fő esélyes. Míg a második helyre az ír és a magyar válogatott hasonló esélyekkel pályázik – ezért is volt fontos a dublini összecsapás! A magyar válogatott egyébként közel 40 éve, 1986-ban (Mexikó) vett rész utoljára világbajnokságon.
Írország–Magyarország 2-2 (0-2). Dublin, 50 ezer néző, labdarúgó világbajnoki-selejtező, vezette: Osmers (német).
Gólszerzők: Ferguson (49.), Idah (93.), ill. Varga B. (3.), Sallai (15.).
Sákovics Péter a világranglista élén!
Két rangos nemzetközi racketlon (asztalitenisz, tollaslabda, fallabda, tenisz) tornán is rajthoz állt Sákovics Péter, a Haladás VSE szenior teniszezője. Sákovics Péter Ljubljanában és Keszthelyen is remekül teljesített.
Haladás VSE: újabb fájó kiütés...
Újabb komoly vereségbe futott bele a Haladás VSE NB I.-es futsalcsapata. Haladás VSE: a 4. fordulóban az újonc PTE-PEAC vendégeként kapott ki 9-0-ra!
– Nehéz egy ilyen vereség után mit mondani – sóhajtott nagyot Sziffer András, a HVSE edzője. – Sajnos nagyon sokat hibáztunk mind védekezésben, mind támadásban, a rutinos, minőségi játékosokat felvonultató ellenfél pedig büntette ezeket a hibákat. Nyomás, letámadás alatt nem tudunk futballozni, elveszítjük a labdát, elbukjuk a párharcokat – így könnyű gólokat engedünk az ellenfélnek. Sajnos hiányzik a rutin, a higgadtság a játékunkból – fiatal a gárda, hiányzik egy-két vezéregyéniség a csapatból. Ellenfelünk gyorsan, már az első félidőben eldöntötte a meccset. A második félidőben már jobban néztünk ki, kiegyenlítettebb volt a játék – de hát ekkor már a Pécsnek nem kellett megszakadnia. Ha keresem a pozitívumokat, akkor azt mondom, hogy a második félidő játékára talán lehet építeni. Illetve egy góllal kevesebbet kaptunk mint az előző bajnokin.
Falco: felkészülési torna Bulgáriában
Sűrű napokkal folytatódik a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I.-es kosárcsapatának felkészülése – Bulgáriában vesz részt egy nemzetközi felkészülési tornán a sárga-fekete gárda. Az erőpróbán a Falco mellett a hazai színeket képviselő BC Balkan Botevgrad, az osztrák BC Vienna, és az izraeli sztárcsapat, a Hapoel-Tel Aviv vesz részt. A Falco hétfőn 17 órakor a lép pályára a Balkan Botevgrad ellen, míg a másik ágon, a másik elődöntőben Vienna–Hapoel meccset rendeznek.
Másnap, kedden a két vesztes 17 órakor az elődöntőben, a két győztes 20 órakor a fináléban csap össze. A Falco majd csak csütörtökön hajnalban tér haza Szombathelyre. A két brit légiós, Jubrile Belo és Patrick Whelan már megérkezett Szombathelyre, pénteken mindketten munkába álltak. Bulgáriába a könyöksérüléssel bajlódó Bognár Kristófon kívül a keret minden játékosa utazik.
vaol.hu podcast
- Volt egyszer egy Bölcseleti Líceum Szombathelyen
- Új podcast epizód – Minden, amit a 3%-os lakásvásárlási hitelről tudni érdemes!
- A napóleoni háborúkra emlékeztet a szombathelyi Dimicante-ház táblája
- Asztalkő Fesztivál: a Magna Cum Laude, az Ocho Macho és Brandnyúl biztosan ott lesz
- Podcastünk vendége Szűcs Éva lakberendező