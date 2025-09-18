St. Martin koncert Herényben

Enyhe túlzással élve Szentmártoni Imre, azaz St. Martin szinte hazajár Szombathelyre, ugyanis közel 20 esztendő alatt több nagysikerű koncertet is adott a vasi vármegyeszékhelyen. Ezúttal szeptember 19-én pénteken 18 órakor találkozhatnak vele rajongói a Herényi Szent György-templomban, ami a Kert utca 1. szám alatt található.

- A szakrális tér, valamint a különleges akusztika természetesen meghatározza az előadás repertoárját, melyben régi és új dalok mellett feldolgozások is szerepelni fognak. Megpróbálom az 50-60 percesre tervezett koncert alatt elérni, hogy a lelki ráncok kisimuljanak, a hallgatóság legalább erre az időre felejtse el a mindennapi gondjait – fogalmazott St. Martin, aki úgy érzi, hogy az elmúlt évek során a szombathelyi közönség a szívébe zárta, de ez egyébként „vica versa” is igaz.

Szent Márton városában a St. Martin koncert tehát pénteken 18 órakor kezdődik a Szent György-templomban, még pedig a Herényi Közösségi Napok egyik első rendezvényeként. A jegyeket elővételben a Herényiek Házában lehet megvásárolni, avagy az előadás előtt a helyszínen.