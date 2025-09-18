szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szaxofonművész

1 órája

St. Martin koncert Herényben

Címkék#Herényi Közösségi Napok#St Martin#koncert

A Herényi Közösségi Napok keretében a Szent György-templomban csendülnek fel pénteken kora este a népszerű szaxofon-, és pánsípművész ismert dallamai.

Horváth Zoltán Szabolcs
St. Martin koncert Herényben

Forrás: molnarstudio.hu

Enyhe túlzással élve Szentmártoni Imre, azaz St. Martin szinte hazajár Szombathelyre, ugyanis közel 20 esztendő alatt több nagysikerű koncertet is adott a vasi vármegyeszékhelyen. Ezúttal szeptember 19-én pénteken 18 órakor találkozhatnak vele rajongói a Herényi Szent György-templomban, ami a Kert utca 1. szám alatt található.

- A szakrális tér, valamint a különleges akusztika természetesen meghatározza az előadás repertoárját, melyben régi és új dalok mellett feldolgozások is szerepelni fognak. Megpróbálom az 50-60 percesre tervezett koncert alatt elérni, hogy a lelki ráncok kisimuljanak, a hallgatóság legalább erre az időre felejtse el a mindennapi gondjait – fogalmazott St. Martin, aki úgy érzi, hogy az elmúlt évek során a szombathelyi közönség a szívébe zárta, de ez egyébként „vica versa” is igaz.

Szent Márton városában a St. Martin koncert tehát pénteken 18 órakor kezdődik a Szent György-templomban, még pedig a Herényi Közösségi Napok egyik első rendezvényeként. A jegyeket elővételben a Herényiek Házában lehet megvásárolni, avagy az előadás előtt a helyszínen.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu