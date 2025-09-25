Lebukott Stohl András: fiatal szőke nővel randizott a Nagy Ő

A nyáron jelentette be a TV2, hogy Stohl András lesz „A Nagy Ő” című televíziós párkereső reality főszereplője. A hírnek vegyes volt a fogadtatása, a kommentárok azonban, a hölgyeket nem tántorították el, állítólag rekord számú jelentkező volt a műsorba. A forgatások jelenleges is zajlanak, így még nem derült ki, hogy ki rabolta el Stohl Buci szívét, aki csütörtökön délután Pécsen bukott le egy hölggyel.

Stohl András lesz a Nagy Ő

Forrás: Origo

Stohl András egy szőke nővel randizott Pécs főterén

A bama.hu szúrta ki, hogy egy ismert ember látogatott a baranyai megyeszékhelyre. Ráadásul nem egyedül. Egy fiatal és csinos szőke hölgy társaságában fotózták le a TV2 műsorvezetőjét.

Eddig senki nem talált szerelmet a műsorban, Stohl Andrásnak sikerül?

Eddig hat ismert ember próbálkozott Magyarországon a képernyőn megtalálni a párját, de nem jártak sikerrel. Stohl számára nem lesz újdonság a műsor, hiszen műsorvezetőként jól ismeri ezt a formátumot. A főszereplése amiatt is izgalmas lehet, mert a TV2 műsorainak kulisszái mögé is be lehet majd lesni az adásban. A Nagy Ő 2003-ban került először képernyőre, azóta hatan szerepeltek benne:

Noszály Sándor (2003) Az első évadban a teniszező Noszály Sándor kereste a szerelmet, és végül Kőszegi Melindát választotta, de semmi nem lett a kapcsolatból. Molnár Anikó (2004) A második évadban Molnár Anikó volt a főszereplő, Vilit választotta, de azóta már nyilatkozott róla, hogy a műsor forgatásai alatt is Bochkor Gáborért volt oda... Gyursánszky Gábor (2004) A harmadik évadban Gyursánszky Gábor vízisí-bajnok szerepelt, és végül Nikit választotta, de azóta egyikükre sem emlékszünk már.Tóth Dávid (2021) A negyedik évadban Tóth Dávid, olimpiai bronzérmes kenuversenyző volt a főszereplő, Laurával távozott a showból, de nemrég vett feleségül egy csodás nőt, aki nem Laura. Árpa Attila (2022) Az ötödik évadban Árpa Attila színész és producer szerepelt, és végül Timit választotta és ő is megnősült nemrég, korábbi barátnőjét vette el, aki a Nagy Ő előtt is a párja volt... Jákob Zoltán (2023) A hatodik évadban Jákob Zoltán, magyar milliárdos volt a főszereplő, Betti volt a befutó, de gyorsan vége lett a románcnak...

