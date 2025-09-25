31 perce
Lebukott Stohl András: fiatal szőke nővel randizott a Nagy Ő
A Nagy Ő idei szériájában Stohl András keresi a párját. A műsor felvételei még zajlanak, ehhez képest Pécsen fotók készültek Stohl Andrásról és egy fiatal szőke nőről. A színész kivirult, az elmúlt hetekben mintha kicserélték volna, lehet, hogy rátalált a szerelem?
A nyáron jelentette be a TV2, hogy Stohl András lesz „A Nagy Ő” című televíziós párkereső reality főszereplője. A hírnek vegyes volt a fogadtatása, a kommentárok azonban, a hölgyeket nem tántorították el, állítólag rekord számú jelentkező volt a műsorba. A forgatások jelenleges is zajlanak, így még nem derült ki, hogy ki rabolta el Stohl Buci szívét, aki csütörtökön délután Pécsen bukott le egy hölggyel.
Stohl András egy szőke nővel randizott Pécs főterén
A bama.hu szúrta ki, hogy egy ismert ember látogatott a baranyai megyeszékhelyre. Ráadásul nem egyedül. Egy fiatal és csinos szőke hölgy társaságában fotózták le a TV2 műsorvezetőjét.
Eddig senki nem talált szerelmet a műsorban, Stohl Andrásnak sikerül?
Eddig hat ismert ember próbálkozott Magyarországon a képernyőn megtalálni a párját, de nem jártak sikerrel. Stohl számára nem lesz újdonság a műsor, hiszen műsorvezetőként jól ismeri ezt a formátumot. A főszereplése amiatt is izgalmas lehet, mert a TV2 műsorainak kulisszái mögé is be lehet majd lesni az adásban. A Nagy Ő 2003-ban került először képernyőre, azóta hatan szerepeltek benne:
- Noszály Sándor (2003) Az első évadban a teniszező Noszály Sándor kereste a szerelmet, és végül Kőszegi Melindát választotta, de semmi nem lett a kapcsolatból.
- Molnár Anikó (2004) A második évadban Molnár Anikó volt a főszereplő, Vilit választotta, de azóta már nyilatkozott róla, hogy a műsor forgatásai alatt is Bochkor Gáborért volt oda...
- Gyursánszky Gábor (2004) A harmadik évadban Gyursánszky Gábor vízisí-bajnok szerepelt, és végül Nikit választotta, de azóta egyikükre sem emlékszünk már.Tóth Dávid (2021)
- A negyedik évadban Tóth Dávid, olimpiai bronzérmes kenuversenyző volt a főszereplő, Laurával távozott a showból, de nemrég vett feleségül egy csodás nőt, aki nem Laura.
- Árpa Attila (2022) Az ötödik évadban Árpa Attila színész és producer szerepelt, és végül Timit választotta és ő is megnősült nemrég, korábbi barátnőjét vette el, aki a Nagy Ő előtt is a párja volt...
- Jákob Zoltán (2023) A hatodik évadban Jákob Zoltán, magyar milliárdos volt a főszereplő, Betti volt a befutó, de gyorsan vége lett a románcnak...
További képeket és a videót, ide kattintva lehet megnézni a romantikázó Stohl Andrásról.
