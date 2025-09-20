Strandbüféket ellenőriztek, elpusztult egeret is találtak - Mutatjuk az eredményt

Nyáron országos ellenőrzést tartottak a vendéglátóhelyeken, különös tekintettel a strandbüfékre. A vizsgálatok során a szakemberek szigorúan ellenőrizték a higiéniai feltételeket, az élelmiszerek tárolását és a dolgozók egészségügyi alkalmasságát. A strandbüfék ellenőrzésekor rágcsálóürülékre és egy elpusztult egérre is bukkantak, ami azonnali bezárást eredményezett.

A strandbüféknél is hiányosságokat találtak a hatóságok

Forrás: MW/archív

Egérürülék: példátlan eset a strandbüfék között

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a kormányhivatalok munkatársaival együtt 33 vendéglátóhely működését korlátozta súlyos szabálytalanságok miatt, és csaknem 1200 kilogramm élelmiszert vont ki a forgalomból. A leggyakoribb hiányosságok közé a szennyezett munkafelületek, a nem megfelelő takarítás, a hiányos kézmosási lehetőségek, valamint a hibás mosogatási körülmények tartoztak - írta meg a turizmus.com.

Az ellenőrzés kiterjedt az allergénekkel kapcsolatos tájékoztatásra is: több helyen hiányoztak a szükséges információk, és a mesterséges színezékeknél sem mindenhol jelezték a kötelező figyelmeztetést. Ezen felül előfordult, hogy a dolgozók nem rendelkeztek érvényes egészségügyi alkalmassági igazolással.

A fesztiválokon végzett vizsgálatok vegyes eredményt hoztak: volt, ahol több tíz kilogramm romlott vagy jelöletlen élelmiszert kellett lefoglalni, de olyan is akadt, ahol a hatóság példás tisztaságot, rendezettséget és teljes jogszabályi megfelelést tapasztalt. Az országos ellenőrzés összesen 356 terméket, 1195 kilogramm mennyiségben vont ki a forgalomból, és 217 eljárást indítottak, a kiszabott bírságok pedig meghaladták a 37 millió forintot.