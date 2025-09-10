Súlyos baleset a szomszéd megyében, mentők, tűzoltók és rendőrök a helyszínen

Súlyos baleset: A katasztrófavédelem arról számolt be, hogy a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók megkezdték a műszaki mentési munkálatokat. Az egységek a társhatóságokkal együttműködve, teljes útlezárás mellett dolgoznak. A baleset a 76-os főút 44-es és 45-ös kilométerszelvénye - Kisbucsa és Nagykapornak - között történt.

Fotó: Pezzetta Umberto

Súlyos baleset Zalában

A zaol.hu arról írt, hogy információi szerint, valószínűleg az egyik autó megcsúszott a vizes úton és emiatt ütközött a szembejövő gépjárművel. A sérültek állapotáról egyelőre nincs hivatalos információ, de a portál úgy tudja, súlyos a helyzet. Ezekben a percekben két mentő, három tűzoltó- és négy rendőrautó van a helyszínen.

Az esős idő Vas megyében is problémát okozott, ami miatt nagy torlódás alakult ki a megyeszékhelyen.