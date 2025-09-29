Sült sütőtök recept: így készítsd el olaj nélkül, egészségesen és omlósra

A sült sütőtök olaj nélkül is tökéletesen elkészíthető, sőt így még egészségesebb formában élvezhetjük. Ez a recept nemcsak egyszerű, hanem garantáltan sikert arat a család minden tagjánál. Őszi-téli estéken igazi lélekmelengető fogás, amit érdemes rendszeresen elkészíteni.

Sült sütőtök recept egyszerűen

Forrás: Illusztráció/Freepik

Sült sütőtök recept – olaj nélkül

Hozzávalók:

1 nagyobb sütőtök

sütőpapír

Elkészítés:

A sütőtököt alaposan mossuk meg, majd vágjuk félbe, és egy kanállal kaparjuk ki a magokat.

A tököt vágjuk kb. 2–3 cm vastag darabokra.

Ha extra ízekre vágysz, szórhatsz rá egy kevés fahéjat, gyömbért vagy szerecsendiót.

Helyezzük a szeleteket egy sütőpapírral bélelt tepsire, a héjukkal lefelé. Így a természetes cukrok a sütés során karamellizálódnak.

Melegítsük elő a sütőt 180–200 °C-ra (légkeverés esetén 180 °C az ideális). A tök szeleteit kb. 40–60 percig süssük.

Félidőben fordítsuk át a darabokat, hogy mindkét oldaluk szépen megpiruljon.

Akkor van készen, ha a sütőtök húsa könnyen villával áttörhető.

Az eredmény: omlós, édes, természetes ízű sült sütőtök – teljesen olaj nélkül!

A sütőtök jótékony hatásai

A sütőtök tele van vitaminokkal, rostokkal és antioxidánsokkal. Különösen magas a béta-karotin tartalma, amely a szervezetben A-vitaminná alakul. Ez segíti a látást, erősíti az immunrendszert és szépíti a bőrt. Alacsony kalóriatartalma miatt a diétázók is nyugodtan fogyaszthatják. Ha pedig olaj nélkül sütjük, még könnyebben beilleszthető az egészséges étrendbe.