Sült sütőtök recept: így készítsd el olaj nélkül, egészségesen és omlósra

sütőtök

A sült sütőtök nemcsak az ősz és a tél egyik legfinomabb csemegéje, hanem egy igazi vitaminbomba is. Ráadásul olaj nélkül is elkészíthető, így még egészségesebb lesz, miközben megőrzi a természetes édességét és selymes állagát. Mutatjuk a lépésről lépésre receptet, amellyel te is elkészítheted a tökéletes sült sütőtököt.

Vaol.hu

A sült sütőtök olaj nélkül is tökéletesen elkészíthető, sőt így még egészségesebb formában élvezhetjük. Ez a recept nemcsak egyszerű, hanem garantáltan sikert arat a család minden tagjánál. Őszi-téli estéken igazi lélekmelengető fogás, amit érdemes rendszeresen elkészíteni.

sütőtök
Sült sütőtök recept egyszerűen
Forrás: Illusztráció/Freepik

Sült sütőtök recept – olaj nélkül

Hozzávalók:

  • 1 nagyobb sütőtök
  • sütőpapír

Elkészítés:

  • A sütőtököt alaposan mossuk meg, majd vágjuk félbe, és egy kanállal kaparjuk ki a magokat.
  • A tököt vágjuk kb. 2–3 cm vastag darabokra.
  • Ha extra ízekre vágysz, szórhatsz rá egy kevés fahéjat, gyömbért vagy szerecsendiót.
  • Helyezzük a szeleteket egy sütőpapírral bélelt tepsire, a héjukkal lefelé. Így a természetes cukrok a sütés során karamellizálódnak.
  • Melegítsük elő a sütőt 180–200 °C-ra (légkeverés esetén 180 °C az ideális). A tök szeleteit kb. 40–60 percig süssük.
  • Félidőben fordítsuk át a darabokat, hogy mindkét oldaluk szépen megpiruljon.
  • Akkor van készen, ha a sütőtök húsa könnyen villával áttörhető. 

Az eredmény: omlós, édes, természetes ízű sült sütőtök – teljesen olaj nélkül!

A sütőtök jótékony hatásai

A sütőtök tele van vitaminokkal, rostokkal és antioxidánsokkal. Különösen magas a béta-karotin tartalma, amely a szervezetben A-vitaminná alakul. Ez segíti a látást, erősíti az immunrendszert és szépíti a bőrt. Alacsony kalóriatartalma miatt a diétázók is nyugodtan fogyaszthatják. Ha pedig olaj nélkül sütjük, még könnyebben beilleszthető az egészséges étrendbe.

 

 

