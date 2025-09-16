3 órája
Az ősz slágere: egyszerű és fenséges sütőtök receptek
Az ősz nem telhet el nélküle! Krémleves, muffin vagy akár töltött változat – a sütőtök minden formában hódít. Összegyűjtöttük a legfinomabb és legegyszerűbb sütőtök recepteket, amelyek között akad klasszikus és modern is.
Amint beköszönt az ősz, a konyhák királynője kétségkívül a sütőtök lesz. Nemcsak finom, hanem egészséges is, ráadásul végtelenül sokféleképpen elkészíthető. A sütőtök kalória tartalma alacsony, viszont tele van rosttal, vitaminnal és ásványi anyaggal. Ezért is tökéletes választás mindazoknak, akik finom, de egészséges őszi ételeket keresnek. Összegyűjtöttünk néhány klasszikus és kreatív ötletet a Mindmegette segítségével, hogy te is könnyedén feldobhasd a hétköznapi menüt. Ezek a sütőtök receptek garantáltan meghozzák az étvágyadat!
Sütőtök receptek őszre
1. A legfinomabb sütőtökkrémleves receptje
A hűvös estéken nincs is jobb választás egy gőzölgő, illatos sütőtök krémlevesnél. Bársonyos állag, édes-savanykás harmónia, egy kis fahéj és vanília fűszerezésével – így lesz igazán különleges ez a fogás.
Hozzávalók:
- 40 dkg sütőtök
- 2 db burgonya
- 1 db sárgarépa
- 1 db vöröshagyma
- 2 gerezd fokhagyma
- 3 dkg vaj
- 0,5 tk fahéj
- 1 db alma
- 1 l húslevesalaplé
- bors, 0,5 tk vaníliaaroma
- tejföl, tökmag a tálaláshoz
Elkészítés:
- A hagymát és fokhagymát finomra vágjuk, majd vajon üvegesre pirítjuk.
- Hozzáadjuk a felkarikázott répát, felkockázott krumplit, sütőtököt és az almát.
- Meghintjük fahéjjal, felöntjük alaplével, ízesítjük borssal és vaníliával.
- Fedő alatt kb. 30 percig főzzük, amíg minden megpuhul.
- Botmixerrel krémesítjük, majd tejföllel és pirított tökmaggal tálaljuk.
2. Édes csábítás: sütőtök muffin
A sütőtök nemcsak sós ételekben remekel: a sütőtök muffin puha, illatos és tökéletes kávé vagy tea mellé. A puha tészta és a csokoládé tökéletes párosítás!
Hozzávalók (kb. 12 muffinhoz):
- 30 dkg sütőtökpüré
- 20 dkg kristálycukor
- 10 dkg barna cukor
- 1,2 dl olaj
- 2 tojás
- 1 tk vanília
- 6 dkg tejföl
- 1 tk sütőpor
- 0,5 tk szódabikarbóna
- 2 tk sütőtökpités fűszerkeverék
- csipet só
- 25 dkg liszt
- 15 dkg étcsokoládé
- tetejére: 5 dkg csokicsipsz
Elkészítés:
Előmelegítjük a sütőt 180 °C-ra, és előkészítjük a muffin formát papírkapszlikkal. Simára keverjük a sütőtökpürét a cukrokkal, olajjal, tojásokkal, vaníliával és tejföllel. Hozzáadjuk a sütőport, szódabikarbónát, fűszereket, sót, majd a lisztet és a csokoládét. A masszát a formákba kanalazzuk, tetejére szórjuk a csokicsipszet, és 25–30 percig sütjük. Kicsit hűtjük, majd rácsra tesszük, langyosan a legfinomabb.
3. Töltött sütőtök – a kiadós fogás
A töltött sütőtök ideális választás, ha laktató, különleges ebédet vagy vacsorát szeretnél. Darált hússal megtöltve, sajttal megszórva egyszerre egészséges és mutatós.
Hozzávalók (4 főre):
- 1 db sütőtök
- 1 fej hagyma
- 2 gerezd fokhagyma
- olívaolaj
- 50 dkg darált pulykahús
- só, bors
- friss kakukkfű
- frissen őrölt szerecsendió
- 2 dl tejföl
- 20 dkg sajt (ementáli)
Elkészítés:
A sütőtököt félbevágjuk, kikaparjuk a magjait, és 180 °C-on 40 percig sütjük, amíg félig megpuhul. Közben a hagymát és fokhagymát felkarikázzuk, és olívaolajon üvegesre pirítjuk. Hozzáadjuk a darált húst, fűszerezzük sóval, borssal, kakukkfűvel és egy kevés szerecsendióval, majd készre pároljuk.
A húsos keveréket a sütőtök üregébe töltjük, tetejére kanalazzuk a tejfölt, és megszórjuk a reszelt sajttal. Visszatesszük a sütőbe további 40 percre, amíg a sajt szépen megpirul.
Legyen szó levesről, főzelékről, desszertről vagy modern, gyors változatokról, a sütőtök minden formában megállja a helyét. Ezek a sütőtök receptek nemcsak ízletesek, hanem igazi őszi hangulatot varázsolnak a konyhába. Sütőtök air fryerben? Igen, akár ott is készíthetjük ezt az őszi finomságot, a témában itt írtunk.