Az ősz slágere: egyszerű és fenséges sütőtök receptek

Az ősz nem telhet el nélküle! Krémleves, muffin vagy akár töltött változat – a sütőtök minden formában hódít. Összegyűjtöttük a legfinomabb és legegyszerűbb sütőtök recepteket, amelyek között akad klasszikus és modern is.

Vaol.hu

Amint beköszönt az ősz, a konyhák királynője kétségkívül a sütőtök lesz. Nemcsak finom, hanem egészséges is, ráadásul végtelenül sokféleképpen elkészíthető. A sütőtök kalória tartalma alacsony, viszont tele van rosttal, vitaminnal és ásványi anyaggal. Ezért is tökéletes választás mindazoknak, akik finom, de egészséges őszi ételeket keresnek. Összegyűjtöttünk néhány klasszikus és kreatív ötletet a Mindmegette segítségével, hogy te is könnyedén feldobhasd a hétköznapi menüt. Ezek a sütőtök receptek garantáltan meghozzák az étvágyadat!

Egyszerű de nagyszerű sütőtök recepteket hoztunk!
Forrás: Freepik/illusztráció

Sütőtök receptek őszre

1. A legfinomabb sütőtökkrémleves receptje

A hűvös estéken nincs is jobb választás egy gőzölgő, illatos sütőtök krémlevesnél. Bársonyos állag, édes-savanykás harmónia, egy kis fahéj és vanília fűszerezésével – így lesz igazán különleges ez a fogás.

Hozzávalók:

  • 40 dkg sütőtök
  • 2 db burgonya
  • 1 db sárgarépa
  • 1 db vöröshagyma
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 3 dkg vaj
  • 0,5 tk fahéj
  • 1 db alma
  • 1 l húslevesalaplé
  • bors, 0,5 tk vaníliaaroma
  • tejföl, tökmag a tálaláshoz

Elkészítés:

  1. A hagymát és fokhagymát finomra vágjuk, majd vajon üvegesre pirítjuk.
  2. Hozzáadjuk a felkarikázott répát, felkockázott krumplit, sütőtököt és az almát.
  3. Meghintjük fahéjjal, felöntjük alaplével, ízesítjük borssal és vaníliával.
  4. Fedő alatt kb. 30 percig főzzük, amíg minden megpuhul.
  5. Botmixerrel krémesítjük, majd tejföllel és pirított tökmaggal tálaljuk.

2. Édes csábítás: sütőtök muffin

A sütőtök nemcsak sós ételekben remekel: a sütőtök muffin puha, illatos és tökéletes kávé vagy tea mellé. A puha tészta és a csokoládé tökéletes párosítás!

Hozzávalók (kb. 12 muffinhoz):

  • 30 dkg sütőtökpüré
  • 20 dkg kristálycukor
  • 10 dkg barna cukor
  • 1,2 dl olaj
  • 2 tojás
  • 1 tk vanília
  • 6 dkg tejföl
  • 1 tk sütőpor
  • 0,5 tk szódabikarbóna
  • 2 tk sütőtökpités fűszerkeverék
  • csipet só
  • 25 dkg liszt
  • 15 dkg étcsokoládé
  • tetejére: 5 dkg csokicsipsz

Elkészítés:

Előmelegítjük a sütőt 180 °C-ra, és előkészítjük a muffin formát papírkapszlikkal. Simára keverjük a sütőtökpürét a cukrokkal, olajjal, tojásokkal, vaníliával és tejföllel. Hozzáadjuk a sütőport, szódabikarbónát, fűszereket, sót, majd a lisztet és a csokoládét. A masszát a formákba kanalazzuk, tetejére szórjuk a csokicsipszet, és 25–30 percig sütjük. Kicsit hűtjük, majd rácsra tesszük, langyosan a legfinomabb.

3. Töltött sütőtök – a kiadós fogás

A töltött sütőtök ideális választás, ha laktató, különleges ebédet vagy vacsorát szeretnél. Darált hússal megtöltve, sajttal megszórva egyszerre egészséges és mutatós.

Hozzávalók (4 főre):

  • 1 db sütőtök
  • 1 fej hagyma
  • 2 gerezd fokhagyma
  • olívaolaj
  • 50 dkg darált pulykahús
  • só, bors
  • friss kakukkfű
  • frissen őrölt szerecsendió
  • 2 dl tejföl
  • 20 dkg sajt (ementáli)

Elkészítés:

A sütőtököt félbevágjuk, kikaparjuk a magjait, és 180 °C-on 40 percig sütjük, amíg félig megpuhul. Közben a hagymát és fokhagymát felkarikázzuk, és olívaolajon üvegesre pirítjuk. Hozzáadjuk a darált húst, fűszerezzük sóval, borssal, kakukkfűvel és egy kevés szerecsendióval, majd készre pároljuk.
A húsos keveréket a sütőtök üregébe töltjük, tetejére kanalazzuk a tejfölt, és megszórjuk a reszelt sajttal. Visszatesszük a sütőbe további 40 percre, amíg a sajt szépen megpirul.

Legyen szó levesről, főzelékről, desszertről vagy modern, gyors változatokról, a sütőtök minden formában megállja a helyét. Ezek a sütőtök receptek nemcsak ízletesek, hanem igazi őszi hangulatot varázsolnak a konyhába. Sütőtök air fryerben? Igen, akár ott is készíthetjük ezt az őszi finomságot, a témában itt írtunk.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
