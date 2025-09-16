Az ősz slágere: egyszerű és fenséges sütőtök receptek

Amint beköszönt az ősz, a konyhák királynője kétségkívül a sütőtök lesz. Nemcsak finom, hanem egészséges is, ráadásul végtelenül sokféleképpen elkészíthető. A sütőtök kalória tartalma alacsony, viszont tele van rosttal, vitaminnal és ásványi anyaggal. Ezért is tökéletes választás mindazoknak, akik finom, de egészséges őszi ételeket keresnek. Összegyűjtöttünk néhány klasszikus és kreatív ötletet a Mindmegette segítségével, hogy te is könnyedén feldobhasd a hétköznapi menüt. Ezek a sütőtök receptek garantáltan meghozzák az étvágyadat!

Egyszerű de nagyszerű sütőtök recepteket hoztunk!

Forrás: Freepik/illusztráció

Sütőtök receptek őszre

1. A legfinomabb sütőtökkrémleves receptje

A hűvös estéken nincs is jobb választás egy gőzölgő, illatos sütőtök krémlevesnél. Bársonyos állag, édes-savanykás harmónia, egy kis fahéj és vanília fűszerezésével – így lesz igazán különleges ez a fogás.

Hozzávalók:

40 dkg sütőtök

2 db burgonya

1 db sárgarépa

1 db vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

3 dkg vaj

0,5 tk fahéj

1 db alma

1 l húslevesalaplé

bors, 0,5 tk vaníliaaroma

tejföl, tökmag a tálaláshoz

Elkészítés:

A hagymát és fokhagymát finomra vágjuk, majd vajon üvegesre pirítjuk. Hozzáadjuk a felkarikázott répát, felkockázott krumplit, sütőtököt és az almát. Meghintjük fahéjjal, felöntjük alaplével, ízesítjük borssal és vaníliával. Fedő alatt kb. 30 percig főzzük, amíg minden megpuhul. Botmixerrel krémesítjük, majd tejföllel és pirított tökmaggal tálaljuk.

2. Édes csábítás: sütőtök muffin

A sütőtök nemcsak sós ételekben remekel: a sütőtök muffin puha, illatos és tökéletes kávé vagy tea mellé. A puha tészta és a csokoládé tökéletes párosítás!

Hozzávalók (kb. 12 muffinhoz):

30 dkg sütőtökpüré

20 dkg kristálycukor

10 dkg barna cukor

1,2 dl olaj

2 tojás

1 tk vanília

6 dkg tejföl

1 tk sütőpor

0,5 tk szódabikarbóna

2 tk sütőtökpités fűszerkeverék

csipet só

25 dkg liszt

15 dkg étcsokoládé

tetejére: 5 dkg csokicsipsz

Elkészítés:

Előmelegítjük a sütőt 180 °C-ra, és előkészítjük a muffin formát papírkapszlikkal. Simára keverjük a sütőtökpürét a cukrokkal, olajjal, tojásokkal, vaníliával és tejföllel. Hozzáadjuk a sütőport, szódabikarbónát, fűszereket, sót, majd a lisztet és a csokoládét. A masszát a formákba kanalazzuk, tetejére szórjuk a csokicsipszet, és 25–30 percig sütjük. Kicsit hűtjük, majd rácsra tesszük, langyosan a legfinomabb.