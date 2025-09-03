Így süsd a sütőtököt tökéletesre sütőben vagy air fryerben: tippek, receptek és egészséges trükkök

A sütőtök sütése egyszerű, egészséges és sokféleképpen variálható. Legyen szó a megfelelő fajták kiválasztásáról, a sütési időről és hőfokról, a vitaminokban gazdag beltartalomról, vagy air fryerben való gyors elkészítésről – a sütőtök minden szempontból nyerő választás.

Az ősz egyik legkedveltebb csemegéje: a sütőtök

Forrás: Freepik/illusztráció

Milyen sütőtök fajták a legalkalmasabbak sütésre?

A piacon többféle sütőtök fajta kapható, de nem mindegyik egyformán alkalmas sütésre. A legnépszerűbbek:

Kanadai sütőtök (hokkaido) – édes, szinte gesztenyés ízvilág, könnyen sül.

– édes, szinte gesztenyés ízvilág, könnyen sül. Nagydobosi sütőtök – vastag húsú, mézédes, klasszikus magyar fajta.

– vastag húsú, mézédes, klasszikus magyar fajta. Orange sütőtök – kisebb méretű, gyorsabban sül, szép narancssárga színű.

Sütőtök sütése – hány fokon és mennyi ideig?

A sütési idő és hőfok nagyban meghatározza, mennyire lesz édes és omlós a sütőtök:

Ajánlott sütési hőfok: 180–200 °C (légkeveréses sütőben 180 °C).

180–200 °C (légkeveréses sütőben 180 °C). Sütési idő: 40–60 perc, a darabolt tök méretétől függően.

Tippek az édes ízért: a lassú sütés alacsonyabb hőfokon kiemeli a természetes cukrokat. Érdemes a sütőtök szeleteket héjával lefelé helyezzük a tepsire.

Sült sütőtök recept (sütés olaj nélkül)

A tökéletes sütőtök titka a megfelelő előkészítésben és a lassú sütésben rejlik. A legegyszerűbb és egészséges változat a Mindmegette receptje alapján a következő:

Először alaposan mossuk meg a tököt, majd vágjuk félbe, és kanállal távolítsuk el a magokat.

Szeleteljük kb. 2–3 cm vastag darabokra, majd helyezzük őket egy sütőpapírral bélelt tepsire, a héjukkal lefelé. Így a természetes cukrok szépen karamellizálódnak, és omlós, édes lesz anélkül, hogy olajat adnánk hozzá.

A sütő hőfoka legyen 180–200 °C, légkeveréses módban 180 °C ideális.

A sütőtök darabok méretétől függően körülbelül 40–60 percig süssük.

Félidőben érdemes egy kicsit átforgatni a szeleteket, hogy minden oldaluk szépen megpiruljon. Amikor a hús könnyen villával áttörhető, kész is a tökéletes sült sütőtök.

Sütőtök air fryerben

Az air fryerrel készített sütőtök ideális azoknak, akik gyors, egyszerű, mégis egészséges megoldást keresnek.

A tököt előkészítés után vágjuk kisebb kockákra, nagyjából 2–3 cm-es darabokra. Ha szeretnénk, egy nagyon kevés olajjal átforgathatjuk, de akár teljesen olaj nélkül is süthető, az íze így is intenzív marad.

A kockákat tegyük az air fryer kosarába, és állítsuk a készüléket 180 °C-ra.

Körülbelül 15–20 perc sütés elegendő, közben érdemes egyszer-kétszer átforgatni a darabokat, hogy minden oldaluk egyenletesen süljön.

A végeredmény kívül enyhén karamellizált, belül pedig puha, omlós tök lesz, amely édes ízével azonnal meghódít mindenkit.

Az air fryerrel készült sütőtök külön előnye, hogy sokkal gyorsabban elkészül, mint a hagyományos sütőben, miközben megtartja vitamin- és ásványianyag-tartalmát. Emellett tökéletes snack, köret vagy akár salátákba, smoothie-kba is beilleszthető.

Sütőtök kalória és tápanyagok

A sütőtök rendkívül diétás:

Kalória: 100 g sült sütőtök kb. 45 kcal.

100 g sült sütőtök kb. 45 kcal. Szénhidrát: kb. 10–11 g/100 g.

kb. 10–11 g/100 g. Vitamin tartalma: gazdag A- és C-vitaminban, tartalmaz E-vitamint, káliumot és rostot.

A sütőtök jótékony hatásai közé tartozik, hogy segíti az emésztést és támogatja a szív egészségét. Emellett antioxidánsai védenek a szabadgyökök ellen, erősíti az immunrendszert és alacsony kalóriatartalma miatt fogyókúrához is ideális. És nem utolsósorban isten krémleves is készíthető belőle!