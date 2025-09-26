szeptember 26., péntek

Szabados Ármin mesélt az elmúlt időszak sikereiről

A Haladás VSE programsorozatának első állomásaként az U20-as Európa-bajnok kalapácsvetővel rendeztek pódiumbeszélgetést, melynek fókuszában az ifjú sportoló idei remek eredményei voltak.

Horváth Zoltán Szabolcs

A Haladás VSE is csatlakozott az Európa Sporthéthez, melynek keretében szerdától szombatig érdekes programokkal várják a sport, illetve az egyesület iránt érdeklődőket. A sorozat első állomásaként a Haladás Sportkomplexumban található Ratmayer Sport & Game Barban tartottak pódiumbeszélgetést az idén sikert sikerre halmozó Szabados Árminnal, akinek a szülei is megjelentek az eseményen és bekapcsolódtak az elmúlt időszak felidézésébe, összefoglalásába.

Szabados Árminnal beszélgettek.
Szabados Árminnal beszélgettek.
Forrás: Horváth Zoltán 

Szabados Ármin az elmúlt időszakról mesélt

Természetesen a beszélgetés első része a 2025-ös esztendőről szólt, melynek során a Haladás VSE 19 éves kalapácsvetője megnyerte az U20-as Európa-bajnokságot, a felnőtt világbajnokságon pedig 8. helyezést ért el. Szó esett persze a kezdetekről is, arról, hogy miként is talált rá Ármin a síugrást követően az atlétikára. A múlt felidézését követően a tervek taglalása következett.

- Jövőre szeretnék 80 méter fölé jutni és sikeresen szerepelni az augusztusi Európa-bajnokságon. Ez azt jelenti, hogy konkrétan a negyedik hely környékére várom magamat. A távlati cél persze a 2028-as és a 2032-es olimpia lesz majd, de ezekkel kapcsolatban még korai lenni konkrétumokat megfogalmazni – mondta Szabados Ármin.

A Haladás VSE programsorozata csütörtökön 16.30 órakor sakk snellversennyel folytatódik a Ratmayer Sport & Game Barban, a csúcspont pedig szombaton következik, amikor 10.00 és 14.00 sportágválasztóval várják az érdeklődő gyerekeket és felnőtteket a Haladás Sportkomplexum sportcsarnokába.

