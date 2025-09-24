1 órája
Inkognitóban jöttek a kritikusok: Szakácssapkát kapott a vasi étterem!
Rangos elismerést, szakácssapkát kapott Ágoston Tamás séf és az apátistvánfalvai Hajdina Étterem csapata a magyarországi Gault & Millau étteremkritikusaitól. A vendvidéki vendéglátóhely ezzel felkerült az átlagon felüli éttermek hazai gasztrotérképére, adtuk hírül tegnap. Oroszlán Ádám tulajdonos, ügyvezetőt arról kérdeztük, hogyan fogadták a hírt.
A Gault & Millau szakácssapka-elismerést a 2025/26. évi Magyar Étteremkalauz bemutató és díjátadó gálán adták át Budapesten. Az Apát Panzió és Hajdina Étterem képviseletében ott volt a díjátadón Oroszlán Ádám is.
Szakácssapka: nagy megtiszteltetés és nagy öröm az elismerés
– Már a nyáron meghívtak bennünket az eseményre. Kiderült, hogy az étteremkritikusaik előzetesen többször jártak nálunk, természetesen inkognitóban, nem fedték fel a kilétüket. Abban az utolsó pillanatig nem voltunk biztosak, hogy szakácssapkát kapunk. Nagy megtiszteltetés és nagy öröm az elismerés. Egyúttal pluszenergiát ad, hogy jövőre kettő szakácssapkánk legyen, mondta Oroszlán Ádám.
Kollégáival együtt köszönik a díjat és vendégeik bizalmát. Továbbra is azon dolgoznak, hogy a szálláshelyen és az étteremben is felejthetetlen élményt és igazi vendéglátást nyújtsanak mindenkinek, aki ellátogat hozzájuk.
Szempontok az értékelésnél
A Gault & Millau átfogóan értékeli az éttermeket, figyelembe véve olyan szempontokat, mint a vendégfogadás és kiszolgálás, az ételek íze és minősége, a hangulat és a miliő, valamint a borválaszték. A kötetekben olyan értékelések olvashatók, amelyek az éttermi élmény komplex egészéről nyújtanak szélesebb perspektívát.
A séfek és vendéglátók által hőn áhított Gault&Millau szakácssapka elnyerése a kiemelkedő minőség szimbóluma lett. A Gault&Millau küldetésének fontos része, hogy a már híres séfek elismerése mellett az úttörő, feltörekvő tehetségeket is támogassa és reflektorfénybe emelje.
A Gault Millau 1-től 20-ig terjedő pontozási rendszert használ, ahol a 20 pont a tökéletességet jelenti. A pontszámok alapján a következő szakácssapkákat (Toques) ítélik oda:
- 10-10,5 pont: korrekt konyha - Toque nem jár hozzá
- 11-12,5 pont: érdekes konyha - 1 Toque /szakácssapka
- 13-14,5 pont: jellegzetes konyha - 2 Toque /szakácssapka
- 15-16,5 pont: magas színvonalú konyha - 3 Toque /szakácssapka
- 17-18,5 pont: kiváló minőségű konyha - 4 Toque /szakácssapka
- 19-19,5 pont: kivételes konyha - a legmagasabb szintű minőséget képviseli - 5 Toque /szakácssapka
- 20 pont: a legmagasabb minősítés, szinte lehetetlen megszerezni.