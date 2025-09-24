Inkognitóban jöttek a kritikusok: Szakácssapkát kapott a vasi étterem!

A Gault & Millau szakácssapka-elismerést a 2025/26. évi Magyar Étteremkalauz bemutató és díjátadó gálán adták át Budapesten. Az Apát Panzió és Hajdina Étterem képviseletében ott volt a díjátadón Oroszlán Ádám is.

Szakácssapka a vasi étteremnek

Forrás: Apát Panzió és Hajdina Étterem

Szakácssapka: nagy megtiszteltetés és nagy öröm az elismerés

– Már a nyáron meghívtak bennünket az eseményre. Kiderült, hogy az étteremkritikusaik előzetesen többször jártak nálunk, természetesen inkognitóban, nem fedték fel a kilétüket. Abban az utolsó pillanatig nem voltunk biztosak, hogy szakácssapkát kapunk. Nagy megtiszteltetés és nagy öröm az elismerés. Egyúttal pluszenergiát ad, hogy jövőre kettő szakácssapkánk legyen, mondta Oroszlán Ádám.

Kollégáival együtt köszönik a díjat és vendégeik bizalmát. Továbbra is azon dolgoznak, hogy a szálláshelyen és az étteremben is felejthetetlen élményt és igazi vendéglátást nyújtsanak mindenkinek, aki ellátogat hozzájuk.

Szempontok az értékelésnél

A Gault & Millau átfogóan értékeli az éttermeket, figyelembe véve olyan szempontokat, mint a vendégfogadás és kiszolgálás, az ételek íze és minősége, a hangulat és a miliő, valamint a borválaszték. A kötetekben olyan értékelések olvashatók, amelyek az éttermi élmény komplex egészéről nyújtanak szélesebb perspektívát.

A séfek és vendéglátók által hőn áhított Gault&Millau szakácssapka elnyerése a kiemelkedő minőség szimbóluma lett. A Gault&Millau küldetésének fontos része, hogy a már híres séfek elismerése mellett az úttörő, feltörekvő tehetségeket is támogassa és reflektorfénybe emelje.

A Gault Millau 1-től 20-ig terjedő pontozási rendszert használ, ahol a 20 pont a tökéletességet jelenti. A pontszámok alapján a következő szakácssapkákat (Toques) ítélik oda: