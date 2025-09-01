szeptember 1., hétfő

Eladó a gyönyörű vasi szálloda a várostól csak egy köpésnyire

A város zajától kicsit eltávolodva, de könnyen megközelítve azt található egy retro hangulatú szálloda, amely igazán vonzó lehet az arra kirándulók számára.

Vaol.hu

Az Ingatlanbazár kínálatában egy különleges szálloda keltette fel az érdeklődésünket, a Körmendtől csak egy köpésnyire fekvő Egyházasrádócon.

Eladó szálloda keresi gazdáját.
Eladó szálloda keresi gazdáját.
Forrás: Ingatlanbazár

Szálloda Egyházasrádócon

A mesés szálloda 210 négyzetméteren terül el, az ára pedig összesen 230 000 000 forint. Vas megyében, a 86-os főközlekedési út mellett kínálnak megvételre egy bejáratott, jól működő vendéglátó egységet. Az építmény része egy könnyűszerkezetes épület, ahol 6 db kétágyas apartman található, amely fűtése hűtő-fűtő klímával működik. Az apartmanok egyenként 27 m2 méretűek. Előszoba, zuhanyozó, külön WC-vel és egy szoba konyhasarokkal került kialakításra minden apartmanban. A főépüleben melegkonyhás étterem működik, 40 vendég fogadására alkalmas üzlettérrel. 

Az étterem felett egy hangulatos, napfényes, 68 m2-es, összkomfortos lakás került kialakításra, melyet jelenleg a tulajdonos használ. A telken több melléképület is található, melyek funkció szerint garázs, fatároló és kerti eszköz tároló. Az ingatlan elhelyezkedése, földrajzi fekvése biztosítja a folyamatos vendégforgalmat.

A retro hangulatú, kissé vadászházra emlékeztető szállodáról további információkat és képeket IDE KATTINTVA tekinthet meg!

 

 

