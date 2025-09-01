Eladó a gyönyörű vasi szálloda a várostól csak egy köpésnyire

Az Ingatlanbazár kínálatában egy különleges szálloda keltette fel az érdeklődésünket, a Körmendtől csak egy köpésnyire fekvő Egyházasrádócon.

Eladó szálloda keresi gazdáját.

Forrás: Ingatlanbazár

Szálloda Egyházasrádócon

A mesés szálloda 210 négyzetméteren terül el, az ára pedig összesen 230 000 000 forint. Vas megyében, a 86-os főközlekedési út mellett kínálnak megvételre egy bejáratott, jól működő vendéglátó egységet. Az építmény része egy könnyűszerkezetes épület, ahol 6 db kétágyas apartman található, amely fűtése hűtő-fűtő klímával működik. Az apartmanok egyenként 27 m2 méretűek. Előszoba, zuhanyozó, külön WC-vel és egy szoba konyhasarokkal került kialakításra minden apartmanban. A főépüleben melegkonyhás étterem működik, 40 vendég fogadására alkalmas üzlettérrel.

Az étterem felett egy hangulatos, napfényes, 68 m2-es, összkomfortos lakás került kialakításra, melyet jelenleg a tulajdonos használ. A telken több melléképület is található, melyek funkció szerint garázs, fatároló és kerti eszköz tároló. Az ingatlan elhelyezkedése, földrajzi fekvése biztosítja a folyamatos vendégforgalmat.

