Szalmabálák kaptak lángra Rönök határában - frissítve

A katasztrofavedelem.hu hivatalos oldalán tájékoztatott, hogy szalmabálák égnek Rönök határában, az M80-as autóút és a 8-as főút között. A körmendi és szentgotthárdi hivatásos tűzoltók két vízsugárral dolgoznak a lángok továbbterjedésének megfékezésén, majd felügyelet mellett elégetik a bálákat. A rajok munkáját egy erőgép is segíti.

Balogh Eszter, a Vas vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője kérdésünkre elmondta: körülbelül hetven kazalba rakott, nagyméretű szalmabála kapott lángra a területen, a szentgotthárdi a körmendi hivatásos tűzoltóknak sikerült megfékeznie a tovább terjedést. 13 tűzoltó kezdte az oltási munkálatokat, hatan még továbbra is küzdenek a lángokkal. A tűz keletkezésének okáról még nincs információjuk - mondta el kérdésünkre Balogh Eszter.