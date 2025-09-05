Szalmonellával fertőzött ivóvizet találtak a hatóságok

A Veszprém vármegyei Vilonya településen szalmonellát találtak az ivóvizében - számolt be a szalmonella problémáról a veol.hu.

Szalmonella az ivóvízben?

Ovádi Péter országgyűlési képviselő már egyeztetett a Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatójával, aki biztosította róla, hogy

haladéktalanul megtették a szükséges intézkedéseket és a szolgáltató megkezdte a hálózat fertőtlenítését.

Szalmonella máshol is felbukkanhat?

A Népegészségügyi Osztály munkatársai folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget és a lakosoknak az ajánlják, hogy a biztonságuk érdekében az ivóvizet csak forralást követően fogyasszák. Néhány közeli településen sokan megijedtek, hogy esetleg máshol is fertőzött lehet a víz, azonban biztosították a többi település lakosait, hogy jelen információk szerint, ilyen veszély máshol nem áll fenn.