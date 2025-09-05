szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ivóvíz

1 órája

Szalmonellával fertőzött ivóvizet találtak a hatóságok

Címkék#fertőzöttség#szalmonella#ivóvíz

A hatóságok igazolták, hogy szalmonellát találtak az ivóvizében egy szomszéd vármegyei településen.

Vaol.hu

A Veszprém vármegyei Vilonya településen szalmonellát találtak az ivóvizében - számolt be a szalmonella problémáról a veol.hu.

Szalmonella az ivóvízben?
Szalmonella az ivóvízben?
Forrás: pexels

Ovádi Péter országgyűlési képviselő már egyeztetett a Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatójával, aki biztosította róla, hogy 

haladéktalanul megtették a szükséges intézkedéseket és a szolgáltató megkezdte a hálózat fertőtlenítését.

Szalmonella máshol is felbukkanhat?

A Népegészségügyi Osztály munkatársai folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget és a lakosoknak az ajánlják, hogy a biztonságuk érdekében az ivóvizet csak forralást követően fogyasszák. Néhány közeli településen sokan megijedtek, hogy esetleg máshol is fertőzött lehet a víz, azonban biztosították a többi település lakosait, hogy jelen információk szerint, ilyen veszély máshol nem áll fenn. 

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu