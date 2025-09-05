34 perce
Újabb településeken találtak szalmonellát a vízben, többen megbetegedtek
Újabb három településen találtak fertőzést az vízben. Így már öt olyan település van, ahol forralni kell fogyasztás előtt a ivóvizet. A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal rossz hírt közölt: eddig 12 betegnél mutatták ki a szalmonellafertőzést.
Már öt településen csak forralás után iható az ivóvíz, miután újabb három helyen mutattak ki szalmonella szennyeződést. A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal szerint eddig 12 ember betegedett meg szalmonellával – és a szám tovább nőhet. A gyermekintézményekbe lajtos kocsikkal viszik a vizet, hogy elkerüljék a fertőzést.
Szalmonella a ivóvízben: többen megbetegedtek
Vilonya és Papkeszi mellett már Berhida, Ősi és Királyszentistván lakói is csak forralás után ihatják a vezetékes vizet – döntött a kormányhivatal megelőző intézkedésként - írja a veol.hu.
A szakemberek folyamatosan fertőtlenítik az ivóvízhálózatot, és biztosítják, hogy a települések iskolái, óvodái és bölcsődéi folyamatosan biztonságos ivóvízhez jussanak, amit lajtos kocsikkal szállítanak a helyszínre.
Csütörtökön derült ki, hogy már 12 embernél mutatták ki a szalmonellafertőzést. Az intézkedésre azért volt szükség, mert az érintett településeken egyre több gyomor- és bélrendszeri megbetegedést tapasztaltak, és újabb fertőzöttet is találtak a napokban.
Mik a szalmonella tünetei?
A szalmonella megbetegedést egy baktérium okozza. A fertőzés tünetei:
- hányinger, hányás,
- hasmenés, hasi görcsök,
- láz.
- Általában 6–72 órával a fertőzés után jelentkeznek.
Romlott nokedli okoz leggyakrabban szalmonellát
A fertőzés legsúlyosabb szövődménye a kiszáradás, főleg kisgyermekeknél, időseknél és legyengült immunrendszerű embereknél. A szalmonella fertőzést alapos kézmosással, ételkészítés előtt és után, valamint az ételek megfelelő hőkezelésével meg lehet előzni. Fontos,hogy csak tiszta, ellenőrzött vizet igyunk, vagy forraljuk a vizet, ha felmerül a fertőzés gyanúja. A legtöbb szalmonellafertőzést romlott, főleg tojásos étel okoz. A statisztikát a romlott nokedli vezeti.