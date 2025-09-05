szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy a baj

43 perce

Újabb településeken találtak szalmonellát a vízben, többen megbetegedtek

Címkék#hányinger#lajtos kocsi#víz#szalmonella

Újabb három településen találtak fertőzést az vízben. Így már öt olyan település van, ahol forralni kell fogyasztás előtt a ivóvizet. A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal rossz hírt közölt: eddig 12 betegnél mutatták ki a szalmonellafertőzést.

Vaol.hu

Már öt településen csak forralás után iható az ivóvíz, miután újabb három helyen mutattak ki szalmonella szennyeződést. A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal szerint eddig 12 ember betegedett meg szalmonellával – és a szám tovább nőhet. A gyermekintézményekbe lajtos kocsikkal viszik a vizet, hogy elkerüljék a fertőzést.

szalmonella
Szalmonella: veszélyes az ivóvíz
Fotó: Mangostar

Szalmonella a ivóvízben: többen megbetegedtek

Vilonya és Papkeszi mellett már Berhida, Ősi és Királyszentistván lakói is csak forralás után ihatják a vezetékes vizet – döntött a kormányhivatal megelőző intézkedésként - írja a veol.hu.

A szakemberek folyamatosan fertőtlenítik az ivóvízhálózatot, és biztosítják, hogy a települések iskolái, óvodái és bölcsődéi folyamatosan biztonságos ivóvízhez jussanak, amit lajtos kocsikkal szállítanak a helyszínre.

Csütörtökön derült ki, hogy már 12 embernél mutatták ki a szalmonellafertőzést. Az intézkedésre azért volt szükség, mert az érintett településeken egyre több gyomor- és bélrendszeri megbetegedést tapasztaltak, és újabb fertőzöttet is találtak a napokban.

Mik a szalmonella tünetei?

A szalmonella megbetegedést egy baktérium okozza. A fertőzés tünetei: 

  1. hányinger, hányás, 
  2. hasmenés, hasi görcsök, 
  3. láz. 
  4. Általában 6–72 órával a fertőzés után jelentkeznek.

Romlott nokedli okoz leggyakrabban szalmonellát

A fertőzés legsúlyosabb szövődménye a kiszáradás, főleg kisgyermekeknél, időseknél és legyengült immunrendszerű embereknél. A szalmonella fertőzést alapos kézmosással, ételkészítés előtt és után, valamint az ételek megfelelő hőkezelésével meg lehet előzni. Fontos,hogy csak tiszta, ellenőrzött vizet igyunk, vagy forraljuk a vizet, ha felmerül a fertőzés gyanúja. A legtöbb szalmonellafertőzést romlott, főleg tojásos étel okoz. A statisztikát a romlott nokedli vezeti.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu