Közel hetven év után megszűnik a legendás szappan, gyerekkorunk kedvence

A Henkel bejelentette, hogy közel hetven év után leállítja a Fa szappan gyártását. Az termék évtizedeken át meghatározó része volt a magyar háztartásoknak, és sok fürdőszobában ma is megtalálható - számolt be róla a borsonline.hu.

Nem kapható többé a Fa szappan.

Forrás: pexels

Búcsú az ismert szappantól

A gyártó közölte, hogy az utolsó készletek az év elején elfogytak, a boltok polcairól pedig szinte teljesen eltűnt a termék. A cég összevonta mosószer- és testápolási üzletágát, és azóta a legnépszerűbb termékekre koncentrál. A klasszikus szappan nem fért bele a stratégiai döntés értelmében a jövő kínálatába.