1 órája
Közel hetven év után megszűnik a legendás szappan, gyerekkorunk kedvence
Hamarosan megszűnik az ismert szappan és a megszokott termék többé már nem lesz része a mindennapjainknak.
A Henkel bejelentette, hogy közel hetven év után leállítja a Fa szappan gyártását. Az termék évtizedeken át meghatározó része volt a magyar háztartásoknak, és sok fürdőszobában ma is megtalálható - számolt be róla a borsonline.hu.
Búcsú az ismert szappantól
A gyártó közölte, hogy az utolsó készletek az év elején elfogytak, a boltok polcairól pedig szinte teljesen eltűnt a termék. A cég összevonta mosószer- és testápolási üzletágát, és azóta a legnépszerűbb termékekre koncentrál. A klasszikus szappan nem fért bele a stratégiai döntés értelmében a jövő kínálatába.
A Fa márkanév tovább él, de csak és kizárólag tusfürdők és dezodorok tartoznak majd a kínálathoz.