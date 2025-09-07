szeptember 7., vasárnap

Szárnyas hangya rajzás Vasban: pánik helyett türelem kell

Címkék#Mindmegette#Szinetár Csaba#hangya#rajzás

A nyár végén és ősz elején sokakat megdöbbenthet, amikor tömegesen lepik el a kerteket, utcákat a szárnyas hangyák. A szárnyas hangya rajzása természetes jelenség, amely a rovarok életciklusához tartozik.

Polgár Patrícia

A napokban sok helyen figyelhetjük meg a szárnyas hangya rajzást, amikor hirtelen nagy tömegben jelennek meg a repülő rovarok. A jelenség látványos és olykor kellemetlen lehet, ám a szakértő szerint teljesen ártalmatlan, mindössze a hangyák természetes szaporodási folyamatáról van szó.

Veszélyes lehet a szárnyas hangya rajzás az emberre?
Forrás: Illusztráció/Freepik

Szárnyas hangya rajzás: mennyire veszélyes az emberre?

Szinetár Csaba biológus elmagyarázta, hogy a hangyák államalkotó, társas rovarok. Az év adott időszakában – jellemzően tavasszal és az ősz elején – a szárnyas fiatal hímek és nőstények, azaz az ivaralakok kirajzanak a bolyból, hogy párt találjanak. A nászrepülés végén a hímek elpusztulnak, a nőstények pedig vagy szintén elhullanak, vagy új kolóniát alapítanak.

 - Ez az ő természetes életciklusuk része, és nem jár semmilyen egészségügyi kockázattal – hangsúlyozta a szakember.

A városokban is előfordulhat rajzás, de ez nem jelenti azt, hogy a hangyák a lakásokban szeretnének megtelepedni. - Ha a lakásba kerülnek, valójában menekülnek onnan. Ilyenkor a legegyszerűbb, ha kinyitjuk az ajtót vagy ablakot, és utat engedünk nekik – tette hozzá Szinetár Csaba. Az ártalmatlan rovarok néhány nap alatt nyomtalanul eltűnnek.

Így tartsd távol a hangyákat!

Ha valakit mégis zavar a rovarfelhő, a Mindmegette több természetes praktikát is ajánl a hangyák távoltartására. Az ecet és a citromlé savas aromája elriasztja őket, ahogy a szegfűszeg, a levendula vagy fahéj intenzív illata is. A szódabikarbóna és porcukor csaliként működhet, míg a menta, teafa vagy rozmaring illóolajokkal hígított permet megelőzésként vethető be.

A biológus ugyanakkor arra figyelmeztet: nincs szükség vegyszeres „háborúra”, hiszen a rajzás gyorsan lecseng. Az ember számára inkább különleges megfigyelési lehetőséget jelent, amikor a természet egyik látványos és ősi szaporodási rítusa a szemünk előtt zajlik le.

 

