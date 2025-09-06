2 órája
Szarvasbőgés az Őrségben: szerelmi vallomás és hadüzenet - fotós kollégánk fantasztikus felvételei
A szarvasbőgés a természet egyik leggrandiózusabb őszi hangversenye, ahol a karmester maga az erdő, a szólisták pedig a gímbikák, akik torkuk legmélyéről előcsalogatott hangokkal hirdetik: „én vagyok itt a legnagyobb, legerősebb, legsármosabb!” Fotós kollégánk, Szendi Péter az Őrségben járt, fotói mutatják szarvasbőgés van, szinte halljuk, ahogy zeng az erdő!
Fotó: Szendi Péter
A szarvasbőgés, ez a dübörgő, hörgő, mégis ünnepélyes koncert egyszerre szerelemvallomás a szarvasteheneknek és hadüzenet a rivális bikáknak. A hang messzire száll, betölti a völgyeket és hegyoldalakat, és közben minden apró erdei lakót emlékeztet arra, hogy most nem ők a főszereplők.
Így történhet, hogy a bokor mögül egy kis róka kíváncsian figyeli a jelenetet: mintha csak azt kérdezné, „komolyan, ennyi zaj kell ahhoz, hogy imponálj?”
A szarvasbőgés egy erdei opera
A szarvasbőgés tehát nemcsak párválasztás, hanem egyfajta erdei opera is – egyszerre dráma, romantika és néha vígjáték, ha egy ifjú bika kissé hamisan próbálkozik. Az erdő közönsége pedig türelmes: ők minden ősszel újra és újra végighallgatják a természet legmélyebb basszusainak bemutatóját.
Szarvasbőgés az Őrségben: szerelmi vallomás és hadüzenetFotók: Szendi Péter