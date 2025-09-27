Szarvasbőgés: a párzási időszak hangversenye – Szendi Péter fotóival

Fotós kollégánk, Szendi Péter rendszeresen járja az erdőket, keresi a szarvasbőgés megörökítésre érdemes képi helyzeteket; számára ez az időszak az év csúcspontja. Amint meséli, idén minden összejött, mintha az erdő szelleme is segített volna, hogy megragadhassa a legjobb pillanatokat. A Szatta–Nagyrákos–Kerkáskápolna háromszögben járta az Őrség erdeit, egy tapasztalt vadász társaságában, aki jól tudja, hol kell lesben állni, hol jönnek majd elő vadak. A siker titka a széljárás. Nem mindegy honnan fúj, fontos, hogy ne az állatok felé, hanem épp az ellenkező irányba vigye a légmozgás az emberszagot, különben a szarvasok inkább elvonulnak.

Pár nap múlva itt a szarvasbőgés vége. Fotó: Szendi Péter

Szendi Péter fotói tanúsítják: a természet néha bőkezű, ha türelmesen és tisztelettel közelítünk felé. A felejthetetlen őszi koncert hangjait képekben sikerült megragadni – mintha hallanánk a szarvasok versengésének orgonáját, az agancsok összecsattanását, míg eldőlnek az erőviszonyok.

A szarvasbőgés a párzási időszak hangversenye

Ilyenkor a gímszarvas bika a bőgésével jelzi a többinek a tehenek feletti kizárólagos szaporodási jogát. A bőgés alapján szereznek információt a bikák egymás testi erejéről, elszántságáról. A koncert már versengés, a birkózás ezután kezdődik a pozíciókért. A bikák basszus-dörgedelme párás hajnalokon, a hűvös alkonyatban vagy éjszaka rengeti meg az oszló vagy leszálló sötétséget; a fotósnak körülbelül fél órája a már nem teljesen világos és még nem teljesen sötét határmezsgyéjén, mikor fotómasina számára még vagy már van elég fény.