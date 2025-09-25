szeptember 25., csütörtök

Két-két bika is válaszolgatott egymásnak

1 órája

Szarvasbőgésre vadásztunk a Farkas-erdőben

Címkék#trófea#Farkas-erdőben#szarvasbika#gímszarvas

A gímbikáknak küzdelmes percek, a látogatóknak sok érdekes információ, mellé másfél-kétórányi nyugalom jutott egy tisztáson. Az idei év utolsó nyarat idéző napján szarvasbőgésre vadásztunk a Farkas-erdőben. A Szombathelyi Erdészeti Zrt. kétbusznyi érdeklődőt szállított a helyszínre, hogy részesei lehessünk az erdő mélyén történő csodának.

Tóth Katalin

Az Erdészet Saághy István utcai központjától indultak a buszok hétfőn a szarvasbőgés-hallgató túrára a Sárvár mellett található Farkas erdőbe. A nagy várakozással útnak indulókat Szalai Csaba vadgazdálkodási osztályvezető idejekorán lehűtötte: a nagy meleg és a szél sem kedvez, nem biztos, hogy hallunk majd bármit a gímszarvasok nászából. 

Szarvasbőgés-hallgató túrán
Szarvasbőgés-hallgató túrát szervezett a Szombathelyi Erdészeti Zrt. a Sárvár mellett található Farkas erdőbe. 
Fotó: VN/Nemes Piroska

Szarvasbőgés-hallgató túra a Farkas-erdőben

Szerencsére nem így alakult, ám az élményig még jó másfél órát várni kellett. Addig sem telt haszontalanul az idő: a Káld-Hidegkúti Ökoturisztikai Központban a szakember a csoportnak beszélt a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vadgazdálkodásáról, állományukról és arról is, hogy miért van szükség vadászatra: Magyarországon kihaltak a nagyragadozók, nincs mi kordában tartsa a kérődző állatokat, az állományuk szinten tartását segítik az elejtéssel. Megtudtuk, a vadászat összességében nélkülözhetetlen a természet egyensúlyának fenntartásához és a vadállomány egészségének megőrzéséhez is. Aktuálisan szóba került a szarvasbőgés is: a gímszarvas párzási időszakában a legaktívabbak és a legfigyelmetlenebbek a bikák, ilyenkor a legkönnyebb a kiválasztott egyedeket terítékre hozni. Szalai Csaba egy elejtett szarvasbika trófeáján mutatta be az agancs részeit, elmagyarázta, melyik gímbika ejthető el és melyik nem, mi a különbség a fiatal, a háremet uraló és a kereső bikák között és azt is, hogy hány évig él egy szarvas. Mészáros Bence vadgazdálkodási előadó jóvoltából még a különböző bőgéstípusokat is hallhattuk: a keresés és az örömittas „kiáltás” hangjait is utánozta bőgőkürtjével.

Szalai Csaba és Mészáros Bence
Fotó: VN/Nemes Piroska

A 16 ezer hektárnyi Káld-Szajki vadászterület szívében az erdészek az elmúlt napokban, hetekben többször hallottak szarvasbikákat bőgni a sűrűben. Az együtt mozgó mintegy nyolcvan embernek – gyerekeknek, felnőtteknek – szerencséje volt a hétfő esti szürkületben: két-két bika is válaszolgatott egymásnak néhány száz méterre onnan, ahol letelepedtünk. Az emlékezetes percekre a buszokhoz visszafelé menet aranysakálok vonyítása tette fel a koronát. 

A szarvasbőgés alkalmából a legtöbb állami erdészeti társaság interaktív szarvasbőgés-túrákat szervez az érdeklődőknek. A túrákat felkészült erdész szakemberek vezetik, az aktív kikapcsolódást keresőket családi programokkal, ismeretterjesztő előadásokkal is várják, országszerte. 

A 16 ezer hektárnyi Káld-Szajki vadászterület szívében az erdészek az elmúlt napokban, hetekben többször hallottak szarvasbikákat bőgni a sűrűben. 
Fotó: Szendi Péter

Az őszi vadászidény során országszerte korlátozásokkal is találkozhatnak a természetjárók. A Szombathelyi Erdészeti Zrt. arra kéri a kirándulókat, túrázókat, hogy szeptember-október hónapokban a gímszarvas bőgés idején, a vad nyugalmának biztosítása és a balesetveszély elkerülése érdekében, az erdőlátogatást reggel 8 óra és délután 16 óra közé tervezzék. Fontos, hogy a kijelölt turistaútvonalakról ne térjenek le, a kutyát csak pórázon sétáltassák. 

 

