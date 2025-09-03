Elindult a vadászidény, kezdődik a szarvasbőgés!

A szeptember kitüntetett időszak a vadászok életében, mivel kezdődik a szarvasbőgés, ezzel párhuzamosan pedig indul a vadászidény is, de vajon mennyire veszélyes ilyenkor az erdőt járni? A témát Gagyi Istvánnal, az Országos Magyar Vadászkamara Vas vármegyei Területi Szervezetének és a Vasi Vadgazdálkodók Védegyletének elnökével jártuk körbe, de többek között szó esett arról is, hogy mennyi vad van a vasi erdőkben és hogy mekkora gondot okozott az aszály.

Napokon belül megindul az igazi szarvasbőgés, a vadászati idény pedig már meg is kezdődött Fotó: Szendi Péter

A szarvasbőgés Vas vármegyében jellemzően szeptember 10-én kezdődik, pár napos eltérések az időjárás függvényében persze lehetnek, de ez tekinthető általánosnak. A bikák hangja időnként már most is hallatszik, de komoly előbőgést vasban nem tapasztalni, az igazi szarvasbőgés pedig akkor indul majd meg, amikor a borjak eltávolodnak a tehenektől. A mintegy 2-3 hétig tartó időszak, az erre fogékony erdőlátogatók számára valódi izgalmakat rejthet, mivel a szarvasbőgés életre szóló élményt jelent. A szarvasok hangját messziről lehet hallani, de az erdő mélyén rejtőző állatok megfigyeléséhez okvetlenül kérjük az illetékes vadásztársaság segítségét, egyrészt mert a vadászok pontosan tudják, hol tanyáznak az állatok, másrészt, ha rosszkor vagyunk rossz helyen, akkor megzavarhatjuk a vadat és a vadászt is.

A szarvasbőgés ugyanis együtt jár a vadászidény kezdetével is, ami a vadgazdálkodási törvény értelmében: szeptember 1.

Emiatt pedig különösen fontos, hogy mielőtt útnak indulunk az őszi erdőben, tájékozódjunk. Sajnos nincs olyan egységes adatbázis, ahol az összes aktuális vadászati időpont fel van tüntetve, azt viszont könnyen kinyomozhatja bárki, hogy az általa látogatni kívánt erdőrész, melyik vadásztársasághoz tartozik, náluk kell érdeklődni az esetleges korlátozásokról. Ezek egyébként a helyszín közelében lévő turistaútvonalak mentén mindig fel vannak tüntetve, de értelemszerűen jobban járunk, ha előre tájékozódunk.

Vadveszélyes helyeken minden év- és napszakban körültekintőnek kell lennünk az utakon, szerencsére azonban a szarvasok az erdő mélyén küzdenek meg vetélytársaikkal és a szerelmet is ott keresik, ellentétben az őzzel. Júliusban, az őzek násza idején, kimondottan megnő annak az esélye, hogy a vad az autónk elé téved akár fényes nappal is, szarvasbőgés idején erre azért kisebb az esély.