Hamarosan érkezik a Fradi

2 órája

Szarvaskend-Fradi: itt van minden fontos tudnivaló a nagy mérkőzésről

Szombaton 16 órakor fogadja a vármegyei I. osztályú Szarvaskend hazai terepen az NB I.- es Ferencvárost. Szarvaskend-Fradi: a nagy összecsapás előtt összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat, amit minden szurkolónak ismernie kell.

Vaol.hu

Szarvaskend-Fradi: Ahogy arról korábban beszámoltunk, augusztus 25-én sorsolták ki a labdarúgó Mol Magyar Kupa 3. fordulójának párosításait. Így a Szarvaskend SE a bajnoki címvédő FTC-t kapta ellenfeléül.

Szarvaskend-Fradi: szombaton játsszák a nagy meccset.
Szarvaskend-Fradi meccs - focipálya megközelítése
Fotó: Szendi Péter

Szarvaskend-Fradi: a várva várt összecsapás

Nálunk mindenki az FTC-szerette volna kapni - örülünk, hogy valóra vált az álmunk. Amatőr csapatként, játékosnak és edzőnek is óriási élmény lesz egy ilyen csapat ellen szerepelni. Ezért edzenek a fiúk és én is ezért dolgozom, hogy egyszer egy ilyen kaliberű csapattal játszhassunk. A szarvaskendi futball fennállásnak legnagyobb meccse lesz ez!

- nyilatkozta akkor portálunknak Kurucz Ádám, a Szarvaskend SE edzője.

Később arról is írtunk, hogy a mindössze 200 fős vasi faluban hogyan készülnek a történelmi meccsre. Ugyanis a sorsolást követő nagy öröm után rá kellett ébredni mekkora feladattal jár egy ilyen kis falunak egy ekkora volumenű eseményt megrendezni. A sorsolás óta szervezik a kivitelezést, a mobil lelátók felállításától elkezdve a parkolókon, biztonsági személyzeten, jegyszedőkön, polgárőrségen és rendőrségen keresztül a büfésekig mindent. A problémákról és a készülődésről is részletesen beszámoltunk.

Arról is tájékoztattuk olvasóinkat, hogy az első körben 3000 belépőből az óriási érdeklődés miatt bő egy óra alatt közel kétezer jegy fogyott el. Érkeznek majd Fradi-szurkolók Békéscsabáról, Miskolcról, Budapestről, de még Ausztriából is vásároltak jegyet. Ezenkívül a készülődés folyamatát és az építkezést is végigkövettük.

Megírtuk azt is, hogy nem a Szarvaskend volt az első alacsonyabb osztályú vasi csapat, akikkel játszott a Fradi a Magyar Kupában. Nem is olyan régen 2018-ban, amikor is a Sárvár látta vendégül az ország legnépszerűbb csapatát. Illetve olyanra is volt példa, hogy az NB I-es Haladás járt Szarvaskenden.

Természetesen ott voltunk a Szarvaskend utolsó edzésén is és körképet készítettünk a faluban, ahol a helyiekkel is beszélgettünk. Voltunk még Szentpéterfán is, ahonnan pedig Varga Barnabás származik és beszélgettünk barátokkal, szurkolókkal a híres focistáról és a faluról. Tehát számtalan alkalommal beszámoltunk Szarvaskendről és a Szarvaskend-Fradi mérkőzésről, ígyhát jöjjön egy kis összeállítás a legfontosabb tudnivalókról a meccsel kapcsolatban.

Kisokos a szombati meccsre

Tanácsok a Szarvaskend SE-től

  • minden szurkolót, aki nem a Ferencvárosi Torna Club által árusított vendég jeggyel kíván belépni „semleges” szurkolónak tekintenek, így az online jeggyel érkező akár hazai, akár a ferencvárosi oldalnak szorító szurkolók is együtt drukkolhatnak békességben
  • az elkülönített vendég szektor befogadóképessége korlátozott, így oda csak azt engedik be, aki kifejezetten vendég jeggyel érkezik!
  • 14 órakor van kapunyitás
  • mindenki készítse elő vagy töltse le a jegyét előre és gondoskodjon az azon lévő QR-kód láthatóságáról (akár nagyítással), hogy a beléptetés gördülékenyen menjen és ne az email vagy a mellékletek megnyitásával teljen az idő
  • a vendég jeggyel érkezők az Iskola utcai „P” felirat környékén parkolhatnak le és innen közelíthetik meg gyalogosan a pályát a Mező utca érintésével
  • mindenki más KIZÁRÓLAG a Fő utca irányából közelítheti meg a helyszínt, gépjárművel a víztorony körüli részen parkolhatnak (rajzon nagy "P") --- kérik az esetlegesen Zalaegerszeg irányából „semlegesek” megértését, nekik ebben az esetben az Iskola utca érintésével kerülniük kell a Fő utca irányában
  • a hazai VIP szektorban csak a hazai játékosok által megjelölt hozzátartozók foglalhatnak helyet
  • a vendég szektorban csak a Ferencvárosi Torna Club által árusított vendég jeggyel lehet helyet foglalni
  • helyszíni jegyértékesítés már NEM LESZ, AKINEK NINCS JEGYE, NE INDULJON EL a mérkőzésre, mert nem fogják tudni beengedni!
  • 10 éves kor alatt a belépés ingyenes
  • aki több személy részére vásárolt jegyeket, lehetőleg velük együtt lépjen be a sportpályára vagy más esetben csak azt az egy jegyet adja oda az érintett részére
Itt léphetünk be a Szarvaskend-Fradi meccsre
Forrás: Szarvaskend SE

Tanácsok a Rendőrségtől

  • A település lakosságát megkérik, hogy ne hagyják járműveiket az út szélén, mert Szarvaskend útjain ideiglenes jelleggel megállási tilalom kerül bevezetésre
  • A Budapestről érkező szurkolókat arra kérik, hogy Zalaegerszeg felől közelítsék meg a települést. A faluba érve az Iskola utcában kerül kialakításra a vendégek részére a várakozóhely, a térképen narancssárgával jelöltük
  • A hazai szurkolókat megkérjük, hogy Döröske felől érkezzenek és a Fő utcáról bekanyarodva a jobbra eső, kijelölt területen parkoljanak. A térképen kékkel jelöltük
  • Mindkét tábor, a számára kijelölt beléptető pontokon keresztül juthat be a mérkőzésre
Forrás: Vas vármegyei rendőrség 

A mérkőzést az M4 Sport élőben fogja közvetíteni, ezenkívül a vaol.hu is ott lesz a helyszínen és folyamatosan beszámol az eseményekről. Kövesse nálunk a történelmi mérkőzést percről percre.

 

