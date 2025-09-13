Szarvaskend-Fradi: itt van minden fontos tudnivaló a nagy mérkőzésről

Szarvaskend-Fradi: Ahogy arról korábban beszámoltunk, augusztus 25-én sorsolták ki a labdarúgó Mol Magyar Kupa 3. fordulójának párosításait. Így a Szarvaskend SE a bajnoki címvédő FTC-t kapta ellenfeléül.

Szarvaskend-Fradi meccs - focipálya megközelítése

Fotó: Szendi Péter

Szarvaskend-Fradi: a várva várt összecsapás

Nálunk mindenki az FTC-szerette volna kapni - örülünk, hogy valóra vált az álmunk. Amatőr csapatként, játékosnak és edzőnek is óriási élmény lesz egy ilyen csapat ellen szerepelni. Ezért edzenek a fiúk és én is ezért dolgozom, hogy egyszer egy ilyen kaliberű csapattal játszhassunk. A szarvaskendi futball fennállásnak legnagyobb meccse lesz ez!

- nyilatkozta akkor portálunknak Kurucz Ádám, a Szarvaskend SE edzője.

Később arról is írtunk, hogy a mindössze 200 fős vasi faluban hogyan készülnek a történelmi meccsre. Ugyanis a sorsolást követő nagy öröm után rá kellett ébredni mekkora feladattal jár egy ilyen kis falunak egy ekkora volumenű eseményt megrendezni. A sorsolás óta szervezik a kivitelezést, a mobil lelátók felállításától elkezdve a parkolókon, biztonsági személyzeten, jegyszedőkön, polgárőrségen és rendőrségen keresztül a büfésekig mindent. A problémákról és a készülődésről is részletesen beszámoltunk.

Arról is tájékoztattuk olvasóinkat, hogy az első körben 3000 belépőből az óriási érdeklődés miatt bő egy óra alatt közel kétezer jegy fogyott el. Érkeznek majd Fradi-szurkolók Békéscsabáról, Miskolcról, Budapestről, de még Ausztriából is vásároltak jegyet. Ezenkívül a készülődés folyamatát és az építkezést is végigkövettük.

Megírtuk azt is, hogy nem a Szarvaskend volt az első alacsonyabb osztályú vasi csapat, akikkel játszott a Fradi a Magyar Kupában. Nem is olyan régen 2018-ban, amikor is a Sárvár látta vendégül az ország legnépszerűbb csapatát. Illetve olyanra is volt példa, hogy az NB I-es Haladás járt Szarvaskenden.

Természetesen ott voltunk a Szarvaskend utolsó edzésén is és körképet készítettünk a faluban, ahol a helyiekkel is beszélgettünk. Voltunk még Szentpéterfán is, ahonnan pedig Varga Barnabás származik és beszélgettünk barátokkal, szurkolókkal a híres focistáról és a faluról. Tehát számtalan alkalommal beszámoltunk Szarvaskendről és a Szarvaskend-Fradi mérkőzésről, ígyhát jöjjön egy kis összeállítás a legfontosabb tudnivalókról a meccsel kapcsolatban.