Köszönet

1 órája

Szarvaskend-Fradi után: megható üzenetet írt egy Fradi-szurkoló, ami egész Szarvaskendnek szól

A szarvaskendi önkormányzatnak küldte el sorait a Fradi-szurkoló, aki méltatta az egész szervezést.

Vaol.hu

Ahogy arról helyszíni tudósításunkban beszámoltunk, a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában a Ferencváros 15-0-ra győzött a Szarvaskend vendégeként. De ezen a mérkőzésen talán nem is az eredmény számított igazán, mert ez a futball ünnepe volt, ahol nincsenek vesztesek, csak győztesek. Országszerte rendkívül pozitív visszhangja volt az egésznek. A vendégek rendre felemlegették a kedves fogadtatást, a rajongást - és a vasiak sportszerű és csupaszív futballját. Még Kubatov Gábor, a Fradi elnöke is megköszönte hivatalos közösségi oldalán a vendégszeretet. De akadt, aki még ennél is tovább ment. 

Fotó: Cseh Gábor

Szarvaskend-Fradi után: egy Fradi-szurkoló üzenete

Szarvaskend önkormányzatának hivatalos közösségi oldalán arról írnak, hogy üzenetet kaptak egy Fradi-szurkolótól, Csikós Rolandtól, aki szeretett volna köszönetet mondani a szervezésért az egész falunak, mindenkinek, akinek akárcsak a legapróbb része is volt a tegnapi napban. Ennél jobb visszajelzés pedig aligha van, amikor az ellenfél csapat szurkolója veszi a fáradtságot, és hosszú sorokon át nyilvánít köszönetet a helyi önkormányzatnak.

Tisztelt szarvaskendi lakosok! Szeretném Fradi-szurkolóként megköszönni, hogy ilyen fogadtatásban volt része csapatomnak. Tiszteletet érdemel minden egyes ember, aki valami picit is hozzátett ehhez a naphoz, a szervezőknek, rendezőknek, a büfé üzemeltetőjének, de főként a játékosoknak. Teljesen sportszerűen küzdő, szimpatikus kis csapatot ismerhettünk meg a Szarvaskendben. Az eredmény senkit nem érdekel, nem mérvadó! Ez egy nagy gála, ünnepély volt mindenkinek, aki ott volt, szeretetben, sportban egyaránt. Nagyon sok sikert kívánok az egész csapatnak a továbbiakban 

- fogalmazott Csikós Roland.

