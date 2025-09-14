szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szaunák Vasban

2 órája

Vasi szauna-körkép: a 3 legmelegebb hely megyénkben

Címkék#szaunaprogramok#szeánsz#toplista

Bár sokan úgy gondolják, hogy a szauna csak a finnek és a skandináv országokban élők kedvenc helye az izzadásra, ám nálunk Magyarországon, sőt Vasban is meg van ennek a kultúrája. Itt a három legkiemelkedőbb szauna Vas vármegyében!

Kóbor Szonja

Megérkezett az ősz, ami hozza magával a lehűlést. Bár a szaunázás nincsen időjáráshoz kötve, a kinti hideg időben megnő az igény a forróságra, a 90 fokos szaunákban való izzadásra, ezért itt a vasi toplista, ahol a legélvezetesebb egy-egy szaunában töltött nap. 

Finn szauna Szentgotthárdon.
Finn szauna Szentgotthárdon. 
Forrás: gotthardfurdo.hu

1. Vulkán Gyógy- és Élményfürdő, Celldömölk, ahol a szauna élmény

A celldömölki Vulkán fürdő szaunavilágában lehetőségünk van válogatni a két részre osztott szaunák, fürdőruhás és textilmentes övezetek között. A textilmentes övezet szívében található finn szaunában szeánszok, szaunaprogramok is vannak, naponta három, de a közösség családias jellege miatt előfordulhat, hogy a mesterek beiktatnak még egy-két izzasztó alkalmat, ha igényt tart rá a szaunázó közönség. A szeánszok különböző tematikákra épülnek, zenés, olykor sós, olykor testradíros de mindig meleg, pezsdítő 15 percre kell számítani az odalátogatóknak. Hatalmas előnye a Vulkán fürdő szaunavilágának, hogy van egy belső, elkerített udvaruk, ahol természetesen, fokozatosan lehet lehűlni és relaxálni.

Őszi relax a celldömölki fürdőben. 
Forrás: vulkanfurdo.hu

2. Szentgotthárd Spa & Wellness

A szentgotthárdi fürdőnek mindig is népszerű eleme volt a szaunapark, ahol egyedülállóan, minden héten új, tematikus programokkal várják a kikapcsolódni vágyókat. A fürdő tájékoztatása alapján az idei nyáron a fürdőfejlesztési projekt során elkezdődtek a park megújításához szükséges felmérések, illetve a karbantartásra is sort kerítettek, így eddig átmenetileg zárva volt a melegedő, ám szeptember 19-én pénteken újra megnyitja kapuit, mielőtt jövő tavasszal megkezdődnek a munkálatok. A nyitóhétvégén rögtön különleges akcióval készülnek a mesterek, amely részleteire később derül fény a fürdő különböző csatornáin.

Aromaterápiás gőzfürdő Szentgotthárdon. 
Forrás: gotthardfurdo.hu

3. Mjus Resort & Thermal Park, Körmend

A megye egyik legfiatalabb fürdőjében, Körmenden is unikális szaunaélményben lehet részünk. A 2021-ben teljes megújulásban részt vett szaunavilágban a beltéri török és római fürdőn, bió szaunán, kneipp taposón és élményzuhanyon kívül egy kültéri, 50 négyzetméteres finn szauna és egy egyedi szénaszauna közül válogathat a szaunázni vágyó. A szaunamesterek számára a szauna rítus, hagyomány, életstílus, amit szeánszokon próbálnak tökéletesen átadni.

Pihenés a kültéri szaunában. 
Forrás: maiutazas.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu