Vasi szauna-körkép: a 3 legmelegebb hely megyénkben

Megérkezett az ősz, ami hozza magával a lehűlést. Bár a szaunázás nincsen időjáráshoz kötve, a kinti hideg időben megnő az igény a forróságra, a 90 fokos szaunákban való izzadásra, ezért itt a vasi toplista, ahol a legélvezetesebb egy-egy szaunában töltött nap.

Finn szauna Szentgotthárdon.

Forrás: gotthardfurdo.hu

1. Vulkán Gyógy- és Élményfürdő, Celldömölk, ahol a szauna élmény

A celldömölki Vulkán fürdő szaunavilágában lehetőségünk van válogatni a két részre osztott szaunák, fürdőruhás és textilmentes övezetek között. A textilmentes övezet szívében található finn szaunában szeánszok, szaunaprogramok is vannak, naponta három, de a közösség családias jellege miatt előfordulhat, hogy a mesterek beiktatnak még egy-két izzasztó alkalmat, ha igényt tart rá a szaunázó közönség. A szeánszok különböző tematikákra épülnek, zenés, olykor sós, olykor testradíros de mindig meleg, pezsdítő 15 percre kell számítani az odalátogatóknak. Hatalmas előnye a Vulkán fürdő szaunavilágának, hogy van egy belső, elkerített udvaruk, ahol természetesen, fokozatosan lehet lehűlni és relaxálni.

Őszi relax a celldömölki fürdőben.

Forrás: vulkanfurdo.hu

2. Szentgotthárd Spa & Wellness

A szentgotthárdi fürdőnek mindig is népszerű eleme volt a szaunapark, ahol egyedülállóan, minden héten új, tematikus programokkal várják a kikapcsolódni vágyókat. A fürdő tájékoztatása alapján az idei nyáron a fürdőfejlesztési projekt során elkezdődtek a park megújításához szükséges felmérések, illetve a karbantartásra is sort kerítettek, így eddig átmenetileg zárva volt a melegedő, ám szeptember 19-én pénteken újra megnyitja kapuit, mielőtt jövő tavasszal megkezdődnek a munkálatok. A nyitóhétvégén rögtön különleges akcióval készülnek a mesterek, amely részleteire később derül fény a fürdő különböző csatornáin.

Aromaterápiás gőzfürdő Szentgotthárdon.

Forrás: gotthardfurdo.hu

3. Mjus Resort & Thermal Park, Körmend

A megye egyik legfiatalabb fürdőjében, Körmenden is unikális szaunaélményben lehet részünk. A 2021-ben teljes megújulásban részt vett szaunavilágban a beltéri török és római fürdőn, bió szaunán, kneipp taposón és élményzuhanyon kívül egy kültéri, 50 négyzetméteres finn szauna és egy egyedi szénaszauna közül válogathat a szaunázni vágyó. A szaunamesterek számára a szauna rítus, hagyomány, életstílus, amit szeánszokon próbálnak tökéletesen átadni.