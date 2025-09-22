Szedd magad alma: hol szüretelhetsz Vas megyében?

Az ősz egyik legjobb családi programja, amikor a szabad levegőn, festői környezetben tölthetjük meg a kosarainkat friss, lédús gyümölccsel. A szedd magad almagyűjtés nemcsak remek kikapcsolódás, de garantáltan a legfrissebb és legfinomabb almákhoz juthatunk hozzá, ráadásul a bolti árnál jóval kedvezőbben. Vas megye bővelkedik a jobbnál jobb lehetőségekben, ezért most egy csokorba gyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a helyi almáskertekről, hogy senki ne maradjon le a szüret élményéről.

Sótonyban idén is lesz Szedd magad alma

Fotó: Unger Tamás/VN-archív

Szedd magad alma: kezdődik a szezon Vas megyében

Almáskert Uraiújfalu

Az uraiújfalui kertben hamarosan indul a szezon, ahol kedvező áron juthatunk a friss gyümölcshöz.

Nyitvatartás: Szeptember 20-tól, előreláthatólag két héten keresztül (október elejéig), minden nap 9-17 óráig.

Ár: 300 Ft/kg.

Sárvár mellett, Sótonyban egy háromnapos akció keretében szüretelhetünk többféle népszerű fajtából.

Akció időtartama: Szeptember 12-től szeptember 14-ig (péntek-vasárnap).

Nyitvatartás:

Péntek-Szombat: 8:00 – 16:00

Vasárnap: 8:00 – 12:00

Fajták: Jonagold és Gála, valamint kis mennyiségben Golden és Jonatán.

Ár: 400 Ft/kg.

Szinesemajori Gyümölcsöskert (Sé)

A Szinesemajori Gyümölcsöskertben a szüret ideje alatt, heti két napon várják az almaszedőket.

Nyitvatartás: Péntekenként 14 és 18 óra között, szombatonként 9 és 12 óra között.

Jelenleg kapható fajta: Gála

Ár: 360 Ft/kg.

Csepreg

Csepregen is van lehetőség az almaszedésre az alábbi címen:

Cím: 9735 Csepreg, Bognár Ignác u. 9.