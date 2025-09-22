szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szedd magad

2 órája

Szedd magad alma: hol szüretelhetsz Vas megyében?

Címkék#alma#Szedd magad#Almáskert Uraiújfalu#szinesemajori gyümölcsöskert

Beköszöntött az ősz, és ezzel együtt megérkezett az egyik legkedveltebb hazai gyümölcs, az alma szezonja. Összegyűjtöttük, hogy Vas megyében hol és milyen feltételekkel várják a látogatókat a szedd magad alma akciók.

Vaol.hu

Az ősz egyik legjobb családi programja, amikor a szabad levegőn, festői környezetben tölthetjük meg a kosarainkat friss, lédús gyümölccsel. A szedd magad almagyűjtés nemcsak remek kikapcsolódás, de garantáltan a legfrissebb és legfinomabb almákhoz juthatunk hozzá, ráadásul a bolti árnál jóval kedvezőbben. Vas megye bővelkedik a jobbnál jobb lehetőségekben, ezért most egy csokorba gyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a helyi almáskertekről, hogy senki ne maradjon le a szüret élményéről.

Sótonyban idén is lesz Szedd magad alma
Sótonyban idén is lesz Szedd magad alma
Fotó: Unger Tamás/VN-archív

Szedd magad alma: kezdődik a szezon Vas megyében

  • Almáskert Uraiújfalu

Az uraiújfalui kertben hamarosan indul a szezon, ahol kedvező áron juthatunk a friss gyümölcshöz.

Nyitvatartás: Szeptember 20-tól, előreláthatólag két héten keresztül (október elejéig), minden nap 9-17 óráig.

Ár: 300 Ft/kg.

 

Sárvár mellett, Sótonyban egy háromnapos akció keretében szüretelhetünk többféle népszerű fajtából.

Akció időtartama: Szeptember 12-től szeptember 14-ig (péntek-vasárnap).

Nyitvatartás:

Péntek-Szombat: 8:00 – 16:00

Vasárnap: 8:00 – 12:00

Fajták: Jonagold és Gála, valamint kis mennyiségben Golden és Jonatán.

Ár: 400 Ft/kg.

 

  • Szinesemajori Gyümölcsöskert (Sé)

A Szinesemajori Gyümölcsöskertben a szüret ideje alatt, heti két napon várják az almaszedőket.

Nyitvatartás: Péntekenként 14 és 18 óra között, szombatonként 9 és 12 óra között.

Jelenleg kapható fajta: Gála

Ár: 360 Ft/kg.

 

  • Csepreg

Csepregen is van lehetőség az almaszedésre az alábbi címen:

Cím: 9735 Csepreg, Bognár Ignác u. 9.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu