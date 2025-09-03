szeptember 3., szerda

Megbízás

1 órája

Székely János a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új elnöke

Új elnököt, elnökhelyettest és az Állandó Tanács tagjait is megválasztotta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) szeptember 3-i ülésén, Máriapócson. Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök elnöki megbízatást kapott.

Székely János a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új elnöke

Lejárt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnökének, elnökhelyettesének és Állandó Tanácsának ötéves megbízatása. A hatályos szabályzatnak megfelelően az elnöki tisztségre legfeljebb egy alkalommal választható újra ugyanaz a személy. Ennek megfelelően a testület tagjai megköszönték Veres András győri püspöknek és Udvardy György veszprémi érseknek, hogy két cikluson keresztül elnökként, illetve elnökhelyettesként vezették a püspökök testületét - közölte a Magyar Katolikus Egyház közösségi oldalán.  Székely János szombathelyi megyéspüspök pedig megbízatást kapott. 

Székely János megyéspüspük az új elnök

A titkos szavazás eredményeképpen a következő ciklusban Székely János szombathelyi megyéspüspök lesz az MKPK elnöke. Az elnökhelyettesi feladatokat Udvardy György veszprémi érsek látja el. Az Állandó Tanács tagja közé választották Erdő Péter bíborost, esztergom-budapesti érseket, valamint Felföldi László pécsi püspököt. 

Az újonnan megválasztott tisztségviselők megbízatása öt évre szól. 

 

 

