A kereszténységet a mai nyelvre fordítani - interjú Székely Jánossal, a MKPK frissen megválasztott elnökével

Korábban beszámoltuk róla, Veres András győri püspök megbízatása lejártát követen, titkos szavazáson, Székely János szombathelyi megyés püspököt választották a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnökének öt évre.

Székely János szombathelyi megyéspüspök

Fotó: SZP

Bízom az Úristen irgalmában, bízom a Szűzanya oltalmában, segítségében. Máriapócson volt a választás, és éreztem az ő jelenlétét – fogalmazott Székely János. Hozzátette: az elnökséggel járó feladat elsősorban nem az egyháznak az irányítása.

A püspökkar elnöke nem elöljárója a többi püspöknek, se a szerzeteseknek. Feladata a Püspöki Konferencia üléseinek a vezetése, és ezáltal az elősegítése annak, hogy országos szinten jó döntések szülessenek.

A megszólalások, országos programok szervezése mellett nagy hangsúlyt fektet majd a kapcsolattartásra a szomszédos püspöki konferenciákkal, szerzetesrendekkel, testvéregyházakkal, állami szervekkel, kultúra- és tudomány képviselőivel.

Székely János a küldetésekről

– A küldetés lényege: a kereszténységnek mintegy az arcává lenni, a mai kornak a nyelvére lefordítani. Óriási a feladat, azt gondolom, hogy bölcsen válogatni kell, hogy mire helyezem a hangsúlyt. Régi időkben is valahogy így volt. Egy-egy nagy egyházatya, mint Ágoston, egyszerre volt a saját püspökségének a pásztora, és egyszerre a világegyház a nagyobb közösség ügyeivel is törődött.

A feladat, azt gondolom, többek között az, hogy megszólaljon az egyházunk olyan témákban, mint szegénység, igazságosság, háború és béke, család védelme, élet védelme

– hangsúlyozta Székely János. Majd így folytatta: – A feladat az is, hogy hitelessé tegyük ezt a hangot. Mögötte legyen a szeretet sok-sok cselekedete. Gondolok a Karitásznak több mint 10 ezer önkéntesére Magyarországon, a 95 tanodánkra, a nyitott házainkra, ahol a fölzárkózást segítjük, Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak a gyönyörű műveire.

A keresztény élet bátorításáról

Küldetés az is, hogy a világi keresztények apostoli küldetését jobban tudatosítsuk. Ahhoz, hogy a kereszténység megújuljon, kellenének ragyogó, sugárzó családok, ahol természetes a hűség, a gyermekvállalás, a családi imádság. Kellenének olyan fiatalok, akik a hitük szerint élnek, azt bátran meg is vallják. Ebben is szeretnék segíteni, hogy a világi keresztények radikálisabb, Krisztus követését, hitelesebb keresztény életét bátorítsam – zárta gondolatait Székely János szombathelyi megyés püspök, az MKPK frissen megválasztott elnöke.