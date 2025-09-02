szeptember 2., kedd

Helyi gazdaság

3 órája

Huszonöt év után bezár ez a vasi szálloda, étterem és gyógyfürdő

Becsukta kapuit a Festetich Kastélyszálló és Zsuzsanna Hotel. Szeptember 1-jén már nem nyitott ki a gyönyörű környezetben található szelestei kastély és szálló, amelyről a vendégek egyöntetően úgy vélekednek: a béke szigete volt.

„A Festetich Kastélyszálló és Zsuzsanna Hotel mai nappal becsukja kapuit a nagyközönség előtt. Tulajdonosi döntés alapján szállodánk, éttermünk és gyógyfürdőnk 2025. augusztus 29-én bezár” – szerepel a szelestei ingatlanról szóló Facebook-bejegyzésben. 

Becsukta kapuit a szelestei Festetich Kastélyszálló és Zsuzsanna Hotel.
Huszonöt év után bezárt a szelestei kastélyszálló

A döntést a megemelkedett energia- és nyersanyag árakkal, munkabérekkel és a növekvő költségekkel indokolják. Majd megköszönik a csapatnak a munkájukat, a vendégeknek pedig, hogy a hotelt választották szálláshelyül.

A posztban nem szerepel, de az egyik kommentelő rákérdez: mi lesz az arborétummal és az épülettel? Válaszként azt írják: „az arborétum önkormányzati tulajdon, eddig is az ő kezelésükben volt, így változatlanul szabadon látogatható. Kizárólag a Zsuzsanna Hotel felőli kaput zárják le, mivel az magánterület. Az épületek megóvásáról pedig a jövőben is gondoskodni fognak.”

A bejegyzés végén azért megcsillan ez halvány reménysugár: a tulajdonos/üzemeltető azt írja: „Tiszta szívünkből reméljük és bízunk benne, hogy az elköszönés nem örökre szól, és lesz még alkalmunk Vendégünkként üdvözölni Önöket!”

 

 

