2 órája
Változik a szemétszállítás rendje Szombathelyen, erről tudnia kell
Módosították a szemétszállítás rendjét, érdemes megnézni, nehogy lemaradj róla.
A SZOVA Nonprofit Zrt. hivatalos közösségi oldalán tájékoztatta a lakókat, hogy 2025. szeptember 1-től az alábbi szerint módosították az Oladi Plató városrész szemétszállításának járatútvonalát és a gyűjtőpontokat:
A szemétszállítás járatútvonalba felvételre került:
Zsálya utca, a Málna és a Torma utca közötti szakasza,
Torma utca, a Zsálya és a Kapor utca közötti szakasza,
Izsóp utca, a Torma és a Gyömbér utca közötti szakasza,
Lendvai Ernő utca, a Torma és a Tárkony utca közötti szakasza,
Lendvai Ernő utca, a Sáfrány és a Dr Frank Kálmán utca közötti szakasza,
Tárkony utca, a Lendvai Ernő és a Gyömbér utca közötti szakasza,
Menta utca zsákutca része
