Változik a szemétszállítás rendje Szombathelyen, erről tudnia kell

A SZOVA Nonprofit Zrt. hivatalos közösségi oldalán tájékoztatta a lakókat, hogy 2025. szeptember 1-től az alábbi szerint módosították az Oladi Plató városrész szemétszállításának járatútvonalát és a gyűjtőpontokat:

Változás a szemétszállításban.

Forrás: SZOVA Nonprofit Zrt.

A szemétszállítás járatútvonalba felvételre került:

Zsálya utca, a Málna és a Torma utca közötti szakasza,

Torma utca, a Zsálya és a Kapor utca közötti szakasza,

Izsóp utca, a Torma és a Gyömbér utca közötti szakasza,

Lendvai Ernő utca, a Torma és a Tárkony utca közötti szakasza,

Lendvai Ernő utca, a Sáfrány és a Dr Frank Kálmán utca közötti szakasza,

Tárkony utca, a Lendvai Ernő és a Gyömbér utca közötti szakasza,

Menta utca zsákutca része