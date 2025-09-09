szeptember 9., kedd

Változás!

1 órája

Változik a szemétszállítás rendje Szombathelyen, erről tudnia kell

Címkék#szállítás#szemét#útvonal

Módosították a szemétszállítás rendjét, érdemes megnézni, nehogy lemaradj róla.

Vaol.hu

A SZOVA Nonprofit Zrt. hivatalos közösségi oldalán tájékoztatta a lakókat, hogy 2025. szeptember 1-től az alábbi szerint módosították az Oladi Plató városrész szemétszállításának járatútvonalát és a gyűjtőpontokat:

Változás a szemétszállításban.
Változás a szemétszállításban.
Forrás: SZOVA Nonprofit Zrt.

A szemétszállítás járatútvonalba felvételre került:

 Zsálya utca, a Málna és a Torma utca közötti szakasza,
 Torma utca, a Zsálya és a Kapor utca közötti szakasza,
 Izsóp utca, a Torma és a Gyömbér utca közötti szakasza,
 Lendvai Ernő utca, a Torma és a Tárkony utca közötti szakasza,
 Lendvai Ernő utca, a Sáfrány és a Dr Frank Kálmán utca közötti szakasza,
 Tárkony utca, a Lendvai Ernő és a Gyömbér utca közötti szakasza,
 Menta utca zsákutca része


 

