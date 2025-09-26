Nahát! Így kerül a szombathelyi szemét fővárosi kezekbe!

Pénteken délelőtt tizenegy órás kezdéssel önkéntes szemétszedési akciót tartottak a Gyöngyös-patak partján, a Százhold park területén. A Budapestről érkező önkéntes csapat célja, hogy megtisztítsa a patak partját és környezetét, ezzel is hozzájárulva Szombathely zöldebb, rendezettebb jövőjéhez. A Szőlősi Jézus Szíve templom közelében összegyűlt húsz fő körüli csapat egységes mellényben várta az eligazítást, majd egy gyors megbeszélés és fotózás után négy irányba indultak el.

Szemétszedés Szombathelyen, ezúttal fővárosi segítséggel

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Gyöngyös-parti szemét

„Kaptunk egy nagylelkű felajánlást az egyik budapesti cégtől, hogy Szombathelyen és környékén szeretnének önkéntes tevékenységet folytatni” – mondta el lapunknak Németh Ákos, fenntartható fejlődésért és klímapolitikáért felelős tanácsnok. Felajánlottunk nekik többféle opciót, és ők ezt, a Gyöngyös partját választották. Elindulunk a patak partján, mindkét irányba, és megnézzük, mennyire szemetes – és persze a fellelt hulladékot össze is gyűjtjük – folytatta. Ha érdemes, akkor szét is válogatjuk, különös tekintettel a PET-palackokra.

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Az akciót három-négy órásra tervezzük – ezt már Balogh Tamás, a VML Hungary vezérigazgatója mesélte el nekünk. Mint megtudtuk, csapatuk egy része Kőszegre, az idősek otthonába látogatott el ma, ők pedig ide érkeztek, és egy derűs, hangulatos programot szeretnének a nap folyamán. Az önkéntesek már régóta szerettek volna a nyugati végekre is ellátogatni, és ez most sikerült is.

Fotó: VN/Gombos Kálmán

