2 órája
Nahát! Így kerül a szombathelyi szemét fővárosi kezekbe!
Borongós időben, vizes fűben vágtak neki a patakparti akciónak az önkéntesek. Szombathelyen a szemétszedést ma egy fővárosi csapat vállalta.
Pénteken délelőtt tizenegy órás kezdéssel önkéntes szemétszedési akciót tartottak a Gyöngyös-patak partján, a Százhold park területén. A Budapestről érkező önkéntes csapat célja, hogy megtisztítsa a patak partját és környezetét, ezzel is hozzájárulva Szombathely zöldebb, rendezettebb jövőjéhez. A Szőlősi Jézus Szíve templom közelében összegyűlt húsz fő körüli csapat egységes mellényben várta az eligazítást, majd egy gyors megbeszélés és fotózás után négy irányba indultak el.
Gyöngyös-parti szemét
„Kaptunk egy nagylelkű felajánlást az egyik budapesti cégtől, hogy Szombathelyen és környékén szeretnének önkéntes tevékenységet folytatni” – mondta el lapunknak Németh Ákos, fenntartható fejlődésért és klímapolitikáért felelős tanácsnok. Felajánlottunk nekik többféle opciót, és ők ezt, a Gyöngyös partját választották. Elindulunk a patak partján, mindkét irányba, és megnézzük, mennyire szemetes – és persze a fellelt hulladékot össze is gyűjtjük – folytatta. Ha érdemes, akkor szét is válogatjuk, különös tekintettel a PET-palackokra.
Az akciót három-négy órásra tervezzük – ezt már Balogh Tamás, a VML Hungary vezérigazgatója mesélte el nekünk. Mint megtudtuk, csapatuk egy része Kőszegre, az idősek otthonába látogatott el ma, ők pedig ide érkeztek, és egy derűs, hangulatos programot szeretnének a nap folyamán. Az önkéntesek már régóta szerettek volna a nyugati végekre is ellátogatni, és ez most sikerült is.
