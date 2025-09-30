szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

1 órája

Szennyezett ivóvizet találtak az egyik osztrák városban

Címkék#Ausztria#szennyezett#ivóvíz

Egy mintavétel kimutatta, hogy Laa an der Thayában (Mistelbach járás) szennyezett az ivóvíz.

Vaol.hu

A teljes városi terület érintett – jelentette be Laa an der Thaya önkormányzata hétfőn a weboldalán. A Neudorfban (Mistelbach járás) található emelt tartály kifolyójánál vett minta enterokokkuszokkal való szennyeződést mutatott ki - számolt be a noe.orf.at.

„Megállapították, hogy a csapvíz biztonságos fertőtlenítés (legalább három percig tartó forralás) után ivóvízként használható”. Jelenleg a helyi hálózat védőklórozása folyamatban van. A teljes engedélyezésről írásban fognak értesítést kapni.

