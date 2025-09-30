Figyelni kell!
Szennyezett ivóvizet találtak az egyik osztrák városban
Egy mintavétel kimutatta, hogy Laa an der Thayában (Mistelbach járás) szennyezett az ivóvíz.
A teljes városi terület érintett – jelentette be Laa an der Thaya önkormányzata hétfőn a weboldalán. A Neudorfban (Mistelbach járás) található emelt tartály kifolyójánál vett minta enterokokkuszokkal való szennyeződést mutatott ki - számolt be a noe.orf.at.
„Megállapították, hogy a csapvíz biztonságos fertőtlenítés (legalább három percig tartó forralás) után ivóvízként használható”. Jelenleg a helyi hálózat védőklórozása folyamatban van. A teljes engedélyezésről írásban fognak értesítést kapni.
