Szennyezett ivóvizet találtak az egyik osztrák városban

A teljes városi terület érintett – jelentette be Laa an der Thaya önkormányzata hétfőn a weboldalán. A Neudorfban (Mistelbach járás) található emelt tartály kifolyójánál vett minta enterokokkuszokkal való szennyeződést mutatott ki - számolt be a noe.orf.at.

„Megállapították, hogy a csapvíz biztonságos fertőtlenítés (legalább három percig tartó forralás) után ivóvízként használható”. Jelenleg a helyi hálózat védőklórozása folyamatban van. A teljes engedélyezésről írásban fognak értesítést kapni.