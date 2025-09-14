A pápa is áldását adta rá: 90 éves lett a Szent György-templom örök sekrestyése, Mariska néni

Mariska nénit először az otthonában látogattuk meg, aztán elkísértük a munkahelyére, a herényi Szent György templom sekrestyéjébe.

Együtt a nagy család a herényi Szent György templom oltáránál. Középen a dédunokái mögött Mariska néni. Forrás: Varga Imréné

A nappaliban számtalan fényképen mutatta meg példás nagycsaládi életét. Amint meséli, minden névnapkor, karácsonykor, elsőáldozáskor összejönnek a hét unokával, tizenkét dédunokával együtt, összesen huszonnyolcan; ebben benne van a Sárváron élő öccse, Orbán István kanonok, nyugalmazott esperes plébános is. Mariska néni lánya a ház beépített tetőtér részében lakik, a fia az egyik szomszédban, a mögötte lévő ház volt a szülői ház, az most az egyik unoka otthona.

Az együttlét nagyon fontos

- A disznóvágás is apropó volt a családi összejövetelekre, amíg élt az az öcsém, aki disznókat nevelt. Eredetileg hatan voltunk testvérek, egy meghalt még kéthetes korában, kettő idős korában hunyt el. Jó testvérek voltunk, segítettük egymást a házépítkezéseknél is. Nálunk az együttlét nagyon fontos – mesélte Mariska néni és fotókat mutatott.

Az is kiderült: a kertet már nem ő műveli, de behozzák neki a gyerekek a zöldséget, gyümölcsöt, és ő

befőzi a paradicsomot,

elteszi a lecsót,

a vegyes savanyúságot,

az uborkát,

lekvárokat, szörpöket készít.

Minden második nap főz a lányáéknak, rendszeresen süt, mert mindig van kit megkínálni. Ha jön a szomszédból a dédunoka, már az udvarról kiabál: „Dédi, mit sütöttél?” És a dédi süt: kakaós csigát, sós stanglit, pogácsát. A zserbó és hatlapos a fia kedvencei. Korábban többször képviselőfánkot is szívesen készített, ma már inkább marad a házi krémesnél, azt mindenki szereti, és 24 kijön egy sütésből.

Mariska néni pápai áldást kapott a herényi Szent György templom sekrestyéjében végzett 30 éves szolgálatáért. Elmúlt 90 éves, de dolgozik tovább. Fotó: Merklin Tímea

Mariska néni özvegy, a férje 27 éves korában lett súlyos beteg, amivel 33 évig élt együtt, a 61. évében hunyt el. Mariska néni rengeteget dolgozik; 2016-ban az önkéntes munkájáért Caritas Hungarica-díjat kapott (ez a Katolikus Karitász országos elismerése), tavaly pedig Győrvári Edith-díjban részesült.

Nincs egyedül, körülötte vannak a gyerekek

- Nem vagyok egyedül. Itt vannak körülöttem gyerekek – mondja, és ragyogó szemmel mesél az unokáiról. A fiának öt gyermeke van. Az ikrek közül Eszter gyógytornász, Szabolcs gépészmérnök. Kicsi korukban itt szaladgáltak a nagyi udvarán, síppal hívta őket az étkezéshez, ők meg kiabáltak: „Ságot kérünk, finomságot!” Testvérük Ákos szintén gépészmérnök, Kata pedagógus, Anna óvónő. A lánya két lánya közül az egyik konduktor lesz, a másik most kezdi az agráregyetemet. Mária néni paptestvére révén egyházfiak is többször megfordultak a házban, volt, aki „olyan igazi jó, régi pirítós kenyeret” kért.