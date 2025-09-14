szeptember 14., vasárnap

Szeretné elérni, hogy visszakapcsolják a díszkivilágítást

1 órája

A pápa is áldását adta rá: 90 éves lett a Szent György-templom örök sekrestyése, Mariska néni

Pápai áldással dolgozik - melyet a 30 éves sekrestyési szolgálatáért kapott - Varga Imréné Orbán Mária Herényben. Már elmúlt 90 esztendős, de dolgozik tovább. Jelenleg azt szeretné elérni, hogy az önkormányzat kapcsolja vissza herényi Szent György templom díszkivilágítását, ami a Covid óta nem működik. Szeptember közepére ígérték.

Merklin Tímea
A pápa is áldását adta rá: 90 éves lett a Szent György-templom örök sekrestyése, Mariska néni

Varga Imréné Mariska néni a herényi Szent György templomban

Fotó: Merklin Tímea

Mariska nénit először az otthonában látogattuk meg, aztán elkísértük a munkahelyére, a herényi Szent György templom sekrestyéjébe.  

Szent György templom
Együtt a nagy család a herényi Szent György templom oltáránál. Középen a dédunokái mögött Mariska néni. Forrás: Varga Imréné 

A nappaliban számtalan fényképen mutatta meg példás nagycsaládi életét. Amint meséli, minden névnapkor, karácsonykor, elsőáldozáskor összejönnek a hét unokával, tizenkét dédunokával együtt, összesen huszonnyolcan; ebben benne van a Sárváron élő öccse, Orbán István kanonok, nyugalmazott esperes plébános is. Mariska néni lánya a ház beépített tetőtér részében lakik, a fia az egyik szomszédban, a mögötte lévő ház volt a szülői ház, az most az egyik unoka otthona. 

Az együttlét nagyon fontos

- A disznóvágás is apropó volt a családi összejövetelekre, amíg élt az az öcsém, aki disznókat nevelt. Eredetileg hatan voltunk testvérek, egy meghalt még kéthetes korában, kettő idős korában hunyt el. Jó testvérek voltunk, segítettük egymást a házépítkezéseknél is. Nálunk az együttlét nagyon fontos – mesélte Mariska néni és fotókat mutatott. 

Az is kiderült: a kertet már nem ő műveli, de behozzák neki a gyerekek a zöldséget, gyümölcsöt, és ő

  • befőzi a paradicsomot, 
  • elteszi a lecsót, 
  • a vegyes savanyúságot, 
  • az uborkát, 
  • lekvárokat, szörpöket készít. 

Minden második nap főz a lányáéknak, rendszeresen süt, mert mindig van kit megkínálni. Ha jön a szomszédból a dédunoka, már az udvarról kiabál: „Dédi, mit sütöttél?” És a dédi süt: kakaós csigát, sós stanglit, pogácsát. A zserbó és hatlapos a fia kedvencei. Korábban többször képviselőfánkot is szívesen készített, ma már inkább marad a házi krémesnél, azt mindenki szereti, és 24 kijön egy sütésből. 

Szent György templom
Mariska néni pápai áldást kapott a herényi Szent György templom sekrestyéjében végzett 30 éves szolgálatáért. Elmúlt 90 éves, de dolgozik tovább. Fotó: Merklin Tímea

Mariska néni özvegy, a férje 27 éves korában lett súlyos beteg, amivel 33 évig élt együtt, a 61. évében hunyt el.  Mariska néni rengeteget dolgozik; 2016-ban az önkéntes munkájáért Caritas Hungarica-díjat kapott (ez a Katolikus Karitász országos elismerése), tavaly pedig Győrvári Edith-díjban részesült. 

Nincs egyedül, körülötte vannak a gyerekek

- Nem vagyok egyedül. Itt vannak körülöttem gyerekek – mondja, és ragyogó szemmel mesél az unokáiról. A fiának öt gyermeke van. Az ikrek közül Eszter gyógytornász, Szabolcs gépészmérnök. Kicsi korukban itt szaladgáltak a nagyi udvarán, síppal hívta őket az étkezéshez, ők meg kiabáltak: „Ságot kérünk, finomságot!” Testvérük Ákos szintén gépészmérnök, Kata pedagógus, Anna óvónő. A lánya két lánya közül az egyik konduktor lesz, a másik most kezdi az agráregyetemet. Mária néni paptestvére révén egyházfiak is többször megfordultak a házban, volt, aki „olyan igazi jó, régi pirítós kenyeret” kért.

A Szent György templom sekrestyéjében máig szolgáló Mariska néni a 90. születésnapjára kapta ezt a képet, minden unoka és dédunoka is rajta van. Forrás: Varga Imréné

Mintázó volt a LATEX-nél

Mariska néni fiatalabb korában mintázó volt a LATEX-ben (a Laktástextil Vállalatnál), mivel gyakorlati oktatója is volt az ipari tanulóknak, a szövőknek, nyolc év korkedvezménnyel mehetett nyugdíjba 1988-ban. 52 éves volt akkor. Mindig is buzgó vallásos életet élt, segített a herényi Szent György templomban a korábbi sekrestyés mellett, aki beteg lett, aztán meghalt, Mária nénire maradtak a sekrestye teendői, amelyeket akkor már jól ismert. 

Mit is kell csinálni egy sekrestyésnek? 

- A szertartások előtt ki kell készíteni a hozzávaló eszközöket, kancsóba vizet, bort, az ostyát a tartóban, egyéb kellékeket, rendben kell tartani a miseruhákat, a terítőket. Nem vállalja senki ezt a feladatot, mert naponta akár többször is kell menni a templomba, ha keresztelő, esküvő vagy temetés van. Egyébként minden hétfőn reggel fél nyolckor, kedden és szombaton este hétkor, vasárnap reggel kilenckor van mise. Körülbelül kétszázan járnak. 

Szent György templom
A herényi Szent György templom sekrestyeszekrényében így sorakoznak a misekellékek. Fotó: Merklin Tímea

Mariska néni munkahelyén, a Szent György templom sekrestyéjében is jártunk

Mariska néni munkahelyére megyünk: a herényi Szent György templom sekrestyéjébe. Megmutatja a szekrényt, amiben a misekellékek vannak, betekinthetünk a miseruhák közé, amiknek mosását egy másik falubeli hölgy vállalja, de ezeket is rendben kell tartani. Most Mária nap volt, a fehér öltözék volt használatban. 

Szent György templom
A Szent György templom sekrestyeszekrényében Mariska néni rendezi a miseruhákat. Fotó: Merklin Tímea

Amint megtudjuk: további feladat a templomi előimádkozás, az egyházi hozzájárulások beszedése, és a miseíratás, ha valaki szeretne misét mondatni a szeretteiért – élőkért és/vagy holtakért – az egységesen 4000 forintba kerül.  Mariska néni a pénztáros, a lánya társadalmi munkában könyveli a számlákat. 

Mariska néni kézbe veszi az óriási kulcsot, ami a herényi templom főbejáratát nyitja, nagyobb mint a tenyere. 

Szent György templom
A sekrestyeszekrényen ott az óriási kulcs, ami a Szent György templom főbejáratát nyitja.  Fotó: Merklin Tímea

Átmegyünk a főhajóba, Mária néni megáll, mesél: 

- A 2002-ben kezdődött templomfelújítást én vezényeltem le. Négy évvel ezelőtt készültek a fából faragott, színesre festett domborművek, a keresztúti képek, Olaszországból hozták őket. A templomhajókat tíz éve restaurálták, de a két oldalhajót most tavasszal felújították, újrafestették, mert bekormosodott. A szószék fakorlátjának nyílásaiba belehelyezték ezeket a szép, faragott apostolokat oldalról, hogy jobban szem előtt legyenek. A csillagászati megfigyelésekben érdekelt Gothard fivérek (Jenő és Sándor) öccse, Gothard István orvos festette 1904-ben a templom védőszentjének, Szent Györgynek az oltárképét, és a tabernákulum két oldalán látható, a szent legendájának jeleneteit ábrázoló kisebb képeket. Édesapjuk építtette a templomot 1856-ban. 

Szent György templom
A csillagászati megfigyelésekben érdekelt Gothard fivérek (Jenő és Sándor) öccse, Gothard István orvos festette a Szent György templom  oltárképét 1904-ben. Fotó: Merklin Tímea 

A Covid óta nem működik Herény templomi díszkivilágítása

A rövid ismertetés után Mariska néni arról beszél, hogy a templom díszkivilágítását a Covid járvány idején takarékosságból kikapcsolták, és most szeretné elérni, hogy újra bekapcsolják, mert jönnek ősszel a sötét, szürke hajnalok és korán sötétedik, fontos, hogy legyen az embereknek fény, ha erre járnak. Ígéretet kapott az önkormányzattól, hogy szeptember közepén visszakapcsolják. 

 

