Testületi ülés

3 órája

Kiskertek tüze és füstje csípi a szemüket Szentgotthárdon

Címkék#határozat#városrész#szervezet#Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

A testületi ülésen most is visszatekintéssel, majd az aktuális feladatokkal folytatták a munkát. Szentgotthárdon ezúttal a kiskertek problémája is előkerült.

Gombos Kálmán

Rendhagyó időpontban, déli harangszókor nyitották meg a legutóbbi szentgotthárdi testületi ülést. A Robert Leeb teremben jelentéssel kezdődött a tanácskozás, méghozzá a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. Az előadók, Huszár Gábor polgármester és Dr. Dancsecs Zsolt jegyző beszámolóját egyhangúlag elfogadta a testület.

Szentgotthárdi testületi ülés: füst és támogatások
Fotó: VN/Szép Renáta

Füst Szentgotthárdon

Közmeghallgatással folytatódott az ülés, ahol Király Csanád, a Sólyom Lakópark közös képviselője kérte az Égetési szabályzat felülvizsgálatát. Ez a helyi rendelet ősztől tavaszig engedélyezi a kerti hulladék égetését hétfőn és pénteken, reggel hat és este hat óra között. Kérését azzal indokolta, hogy a Rába-parti kiskertek mellett alakulófélben van az említett lakópark, aminek lakóit erősen zavarja a felszálló füst és korom. Jelenleg ötvenhat lakásban körülbelül százötven fő lakik, amiből legalább negyven gyermek. Ráadásul többen a szabályban megállapított időkorlátokat sem tartják be, így kérte az Önkormányzat reagálását és az említett Szabályzat átgondolását. Dr. Dancsecs Zsolt jegyző az égetés törvényi szabályozására hivatkozott, és ígéretet tett a felülvizsgálatra és annak napirendi pontra való felvételére.

Támogatások és jutalmak

Szó esett Szentgotthárd Város Önkormányzata 2025. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről is. A pénzügyi és önkormányzati dolgozók megfeszített munkáját megköszönve ezt a napirendi pontot is elfogadták, és megvitatták a civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap ügyét is, melynek során elbírálták a harmadik pályázati ciklusában beérkezett kérelmeket. Támogatták az idősek napi, adventi és egyéb programok szervezését, mint ahogy az őszi Csatafutás megrendezését is.

A nyári csatafutásra a Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola nevezte a legtöbb tanulót, így ők kapták meg a 100.000 forintos jutalmat. Az oklevelet Varga Éva Adrienn és Bálint Zsuzsanna vették át.

