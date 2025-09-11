szeptember 11., csütörtök

Aki énekelni akar, mindig talál dalt hozzá

Az idén Somogyba és Baranyába kirándult a Szentháromság Vegyeskar

Idén három napra Somogy és Baranya felé vették az irányt a kórustagok. Kukorné Jósa Judit számolt be az oladi Szentháromság Vegyeskar évadzáró kirándulásáról.

„Már az első helyszínen népdalokkal szórakoztattuk a szennai skanzen dolgozóit, és énekes kedvünk később sem hagyott alább. A Világörökség egy apró darabjában, a pécsi Cella Septichora Látogatóközpontban a föld alatt, a Havihegyen pedig az éghez még közelebb szólaltattunk meg néhány kórusművet", írta a Szentháromság Vegyeskar kirándulásáról.

A Szombathelyi Szentháromság Vegyeskar a Pécsi Bazilikában.
A Szombathelyi Szentháromság Vegyeskar a Pécsi Bazilikában.
Fotó: VN/ Györke Károly

Szentháromság Vegyeskar évadzáró kirándulás

„A szív megtervezi az embernek az útját, de a lépéseit az Úr irányítja – olvashatjuk a Példabeszédekben, és valóban így történt, hiszen a GPS az általunk választott magaslat helyett vitte buszunkat a Havas Boldogasszony-templomhoz. A város fölött állva szemgyönyörködtető panoráma tárult elénk, a templomban pedig nemcsak az épületről kaptunk érdekes ismertetést az ott szolgálatot teljesítő hölgytől, de megszívlelendő lelki útmutatást is. Ezután a Mária-jelenések révén kegyhellyé váló Máriagyűdön, a Sarlós Boldogasszony-bazilikában is megszólalt kórusunk: a kiváló akusztikájú térben az égi szűz virághoz fordultunk oltalomért. Az egykori szombathelyi pap-zenetanár, Werner Alajos által kórusművé komponált Mária-ének ily módon kötötte egybe társaságunkat e megszentelt hellyel. Buszra szállásunk után pár perc múlva már a siklósi vár kapuja előtt álltunk. Sajátos, csak itt bemutatható tárlatvezetésen vettünk részt. Az itt készített legendás filmsorozat, A Tenkes kapitánya helyszíneit, jeleneteit, a forgatással kapcsolatos anekdotáit – ezzel együtt a vár és egykori urainak történetét ismerhettük meg lelkes vezetőnk képes beszámolójából. 

Villánykövesden a szőlőművelők embert próbáló munkája előtt tisztelegtünk – nem épp kapálással, mint annak idején Mátyás király főemberei, hanem borkóstolós vacsorával. Ebben a közegben már a népdalok és a nóták uralták a légteret, gazdag repertoárral bírunk ebben a műfajban is, nem vallottunk szégyent. Búcsúzáskor még a szőlősgazdát is sikerült meghatnunk a három szólamban zengő Ír áldás eléneklésével. Mivel engedélyt kaptunk a nyilvános éneklésre, a vasárnap reggeli szentmisére a pécsi Szent Péter és Szent Pál-székesegyházba igyekezett kórusunk. A szertartást követően az érdeklődő hívek és kedves utastársaink, családtagjaink előtt adtunk egy negyedórás koncertet, melyet nagy tetszéssel fogadtak Ezzel a zenés lelki élménnyel zártuk le a 2024-25-ös kórusévadot." Kukorné Jósa Judit azzal zárta: jövő héten a próbák ismét elkezdődnek, hogy énekes templomi szolgálatukat ezután is a maguktól elvárt magas színvonalon teljesíthessék. 

A kórus Máriagyűdön.
Fotó: VN/Szilágyi Zsolt

 

 

