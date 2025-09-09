SZÉP-kártya új szabályok: szeptembertől így használhatjuk a kártyán lévő pénzt

Már tavaly év végén bejelentették a változtatásokat a digitális SZÉP-kártya vonatkozásában, ezek szeptember 1-jétől életbe léptek.

SZÉP-kártya: szeptembertől a munkáltatók által utalható, az éves keretösszeg is emelkedett

SZÉP-kártya: kényelmesebb fizetés

A digitalizációval függ össze az előírás, amely szerint szeptember első napjától a SZÉP kártyáknak minden digitális platformon működniük kell – mobiltelefonon vagy akár okosórán is fizethetünk velük–minden olyan helyen, ahol elektronikus terminál is van. Minden tranzakció digitálisan történik, ez kényelmesebbé, gyorsabbá, egyszerűbbé és átláthatóbbá is teszi a költéseket: megkönnyíti a kártyaelfogadás folyamatát és hozzájárul a pénzügyi tranzakciók digitalizálásához.

120 ezer forinttal nő az éves keretösszeg

Nemcsak a felhasználás szabályai módosultak, hanem a munkáltatók által a SZÉP-kártyára utalható éves keretösszeg is magasabb lesz. 2025-től az éves béren kívüli juttatási plafon 450 ezer forintról 570 ezer forintra nő. A SZÉP-kártya jelenleg az egyik legnépszerűbb caferia juttatás Magyarországon. A változások által még több támogatást kapnak azok, akik aktívan veszik igénybe a kártya nyújtotta lehetőségeket. Fontos tudni azt is, hogy a jelenleg érvényes szabályok szerint a 2024. március 20. után feltöltött SZÉP-kártya-juttatásokat 2025. szeptember 20-ig költhetik el a kártyabirtokosok a költségek levonása nélkül.