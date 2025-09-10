szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körkép

2 órája

Ők azok a nyugdíjasok, akik még idén kaphatnak plusz pénzt!

Címkék#Nyugdíjfolyósító Igazgatóság#kormányhivatal#szépkorú köszöntés#szépkorúak

Azok az idős, szépkorú honfitársaink, akik idén ünneplik kerek évfordulós születésnapjukat, még idén megkaphatják a nekik járó juttatásukat a nyugdíjukon felül. Ahány évesek, annyi ezres jár!

Vaol.hu

A Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat a 90., a 95., a 100., a 105., a 110. és a 115. életévük (szépkor) betöltésének időpontjában jubileumi köszöntés és jubileumi juttatás illeti meg. A szépkor betöltését megelőzően legalább 60 nappal Budapest Főváros Kormányhivatala értesíti a szépkorú személyt arról, hogy a juttatásra jogosulttá válik.

Díjazzák a 90., 95., 100., 105., 110., 115 éveseket (szépkorú). Születésnapjuk alkalmából annyi ezrest kapnak a nyugdíjasok, ahány évesek
Díjazzák a 90., 95., 100., 105., 110., 115 éveseket (szépkorú). Születésnapjuk alkalmából annyi ezrest kapnak a nyugdíjasok, ahány évesek Forrás: Shutterstock

A köszöntés érdekében az érintett személynek a kormányhivatal által kiküldött űrlapon meg kell jelölnie azt a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre ennek hiányában a köszöntő okirat elküldhető. Ezen felül azt a magyarországi lakcímet vagy számlaszámot is meg kell adnia, amelyre a jubileumi juttatás kiutalását kéri.

A szépkorú személy részére emléklap készül

Ha a szépkorú személy a személyes köszöntésre nem tart igényt, vagy a jegyző nem nyilatkozik a köszöntés megszervezéséről, az érintett részére postai küldeményként juttatja el az emléklapot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.

A köszöntéshez kapcsolódó juttatás összegét a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja, minden egyéb ellátástól elkülönítetten, legkorábban a szépkor betöltését megelőzően 5 nappal. A folyósításhoz szükséges adatokat – az érintett által kitöltött és visszaküldött űrlap alapján – a kormányhivatal adja át a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére. A juttatást tárgyaló konkrét jogszabály itt érhető el.

Annyiszor jár ezer forint, ahányadik születésnapjukat ünneplik!

a 90. életév betöltésekor 90 000 forint,

a 95. életév betöltésekor 95 000 forint,

a 100. életév betöltésekor 100 000 forint,

a 105. életév betöltésekor 105 000 forint,

a 110. életév betöltésekor 110 000 forint,

a 115. életév betöltésekor 115 000 forint.

 


 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu