2 órája
Ők azok a nyugdíjasok, akik még idén kaphatnak plusz pénzt!
Azok az idős, szépkorú honfitársaink, akik idén ünneplik kerek évfordulós születésnapjukat, még idén megkaphatják a nekik járó juttatásukat a nyugdíjukon felül. Ahány évesek, annyi ezres jár!
A Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat a 90., a 95., a 100., a 105., a 110. és a 115. életévük (szépkor) betöltésének időpontjában jubileumi köszöntés és jubileumi juttatás illeti meg. A szépkor betöltését megelőzően legalább 60 nappal Budapest Főváros Kormányhivatala értesíti a szépkorú személyt arról, hogy a juttatásra jogosulttá válik.
A köszöntés érdekében az érintett személynek a kormányhivatal által kiküldött űrlapon meg kell jelölnie azt a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre ennek hiányában a köszöntő okirat elküldhető. Ezen felül azt a magyarországi lakcímet vagy számlaszámot is meg kell adnia, amelyre a jubileumi juttatás kiutalását kéri.
A szépkorú személy részére emléklap készül
Ha a szépkorú személy a személyes köszöntésre nem tart igényt, vagy a jegyző nem nyilatkozik a köszöntés megszervezéséről, az érintett részére postai küldeményként juttatja el az emléklapot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.
A köszöntéshez kapcsolódó juttatás összegét a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja, minden egyéb ellátástól elkülönítetten, legkorábban a szépkor betöltését megelőzően 5 nappal. A folyósításhoz szükséges adatokat – az érintett által kitöltött és visszaküldött űrlap alapján – a kormányhivatal adja át a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére. A juttatást tárgyaló konkrét jogszabály itt érhető el.
Annyiszor jár ezer forint, ahányadik születésnapjukat ünneplik!
a 90. életév betöltésekor 90 000 forint,
a 95. életév betöltésekor 95 000 forint,
a 100. életév betöltésekor 100 000 forint,
a 105. életév betöltésekor 105 000 forint,
a 110. életév betöltésekor 110 000 forint,
a 115. életév betöltésekor 115 000 forint.