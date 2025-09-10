Ők azok a nyugdíjasok, akik még idén kaphatnak plusz pénzt!

A Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat a 90., a 95., a 100., a 105., a 110. és a 115. életévük (szépkor) betöltésének időpontjában jubileumi köszöntés és jubileumi juttatás illeti meg. A szépkor betöltését megelőzően legalább 60 nappal Budapest Főváros Kormányhivatala értesíti a szépkorú személyt arról, hogy a juttatásra jogosulttá válik.

Díjazzák a 90., 95., 100., 105., 110., 115 éveseket (szépkorú). Születésnapjuk alkalmából annyi ezrest kapnak a nyugdíjasok, ahány évesek Forrás: Shutterstock

A köszöntés érdekében az érintett személynek a kormányhivatal által kiküldött űrlapon meg kell jelölnie azt a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre ennek hiányában a köszöntő okirat elküldhető. Ezen felül azt a magyarországi lakcímet vagy számlaszámot is meg kell adnia, amelyre a jubileumi juttatás kiutalását kéri.

A szépkorú személy részére emléklap készül

Ha a szépkorú személy a személyes köszöntésre nem tart igényt, vagy a jegyző nem nyilatkozik a köszöntés megszervezéséről, az érintett részére postai küldeményként juttatja el az emléklapot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.

A köszöntéshez kapcsolódó juttatás összegét a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja, minden egyéb ellátástól elkülönítetten, legkorábban a szépkor betöltését megelőzően 5 nappal. A folyósításhoz szükséges adatokat – az érintett által kitöltött és visszaküldött űrlap alapján – a kormányhivatal adja át a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére. A juttatást tárgyaló konkrét jogszabály itt érhető el.

Annyiszor jár ezer forint, ahányadik születésnapjukat ünneplik!

a 90. életév betöltésekor 90 000 forint,

a 95. életév betöltésekor 95 000 forint,

a 100. életév betöltésekor 100 000 forint,

a 105. életév betöltésekor 105 000 forint,

a 110. életév betöltésekor 110 000 forint,

a 115. életév betöltésekor 115 000 forint.



