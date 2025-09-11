szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nehéz örökség

2 órája

Mutatjuk a legsokkolóbb felvételeket a szeptember 11-i terrortámadásokról - videók

Címkék#szeptember 11.#terrortámadás#megemlékezés#Egyesült Államok

Napra pontosan 24 évvel ezelőtt New Yorkban olyan szörnyűség történt, amely alapjaiban változtatta meg a világot: az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb terrortámadása. A szeptember 11-ei merényletre emlékezünk.

Vaol.hu

Huszonnégy éve, 2001. szeptember 11-én, egy keddi napon intézett az al-Kaida elnevezésű nemzetközi iszlamista terrorszervezet támadást az Egyesült Államok ellen. A történelem legvéresebb merényletsorozatára emlékezünk vissza, amit a világ egyik legnehezebb örökségeként tartanak számon. Mint az akkori híradásokból kiderül, New Yorkban helyi idő szerint 8 óra 46 perckor, majd 9 óra 3 perckor két, terroristák által eltérített utasszállító repülőgépet vezettek a Világkereskedelmi Központ (WTC) két ikertornyába. A tornyok 9 óra 59 perckor, illetve 10 óra 28 perckor leomlottak, a romok alatti tüzet csak december közepére sikerült teljesen eloltani. Egy harmadik eltérített gép 9 óra 37 perckor a védelmi minisztérium, a Pentagon Washington melletti, arlingtoni épületére zuhant, lerombolva annak egy részét. Egy negyedik eltérített gép, amelynek vélhetően egy másik washingtoni célpontot (a Kongresszus épületét vagy a Fehér Házat) szemeltek ki, az utasok ellenállása miatt a pennsylvaniai Shanksville-nél zuhant le 10 óra 3 perckor. A támadásokban a 19 terrorista mellett 2977 ember - 90 ország állampolgárai - vesztette életét, földi maradványaik azonosítása máig sem fejeződött be teljesen. A világon olyan sebeket ejtett 911, amelyre mindig emlékezni fogunk.

Szeptember 11. Egy dátum, amely örökre beégett az emberek tudatába, amely örökre a történelem egy fájó darabja marad
Szeptember 11. Egy dátum, amely örökre beégett az emberek tudatába, amely örökre a történelem egy fájó darabja marad
Fotó: Seth Mcallister / Forrás: AFP

Szeptember 11. - Sokkoló videók arról a borzalmas, 24 évvel ezelőtti napról:

A 24 évvel ezelőtti terrortámadásokról rengeteg fotó és videó kering az interneten, ezekből válogattunk. Figyelem, csontig hatoló felvételek következnek: 

9/11 Múzeum: ahol csontig hatol a 24 évvel ezelőtti terror

Az áldozatok emlékére 9/11 Múzeumot és egy emlékparkot vízesésekkel alakítottak ki. Egy évvel ezelőtt jártunk ott, rengeteg fotót és videót is készítettünk. Erről a beszámolónkat ITT találja!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu