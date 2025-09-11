Mutatjuk a legsokkolóbb felvételeket a szeptember 11-i terrortámadásokról - videók

Huszonnégy éve, 2001. szeptember 11-én, egy keddi napon intézett az al-Kaida elnevezésű nemzetközi iszlamista terrorszervezet támadást az Egyesült Államok ellen. A történelem legvéresebb merényletsorozatára emlékezünk vissza, amit a világ egyik legnehezebb örökségeként tartanak számon. Mint az akkori híradásokból kiderül, New Yorkban helyi idő szerint 8 óra 46 perckor, majd 9 óra 3 perckor két, terroristák által eltérített utasszállító repülőgépet vezettek a Világkereskedelmi Központ (WTC) két ikertornyába. A tornyok 9 óra 59 perckor, illetve 10 óra 28 perckor leomlottak, a romok alatti tüzet csak december közepére sikerült teljesen eloltani. Egy harmadik eltérített gép 9 óra 37 perckor a védelmi minisztérium, a Pentagon Washington melletti, arlingtoni épületére zuhant, lerombolva annak egy részét. Egy negyedik eltérített gép, amelynek vélhetően egy másik washingtoni célpontot (a Kongresszus épületét vagy a Fehér Házat) szemeltek ki, az utasok ellenállása miatt a pennsylvaniai Shanksville-nél zuhant le 10 óra 3 perckor. A támadásokban a 19 terrorista mellett 2977 ember - 90 ország állampolgárai - vesztette életét, földi maradványaik azonosítása máig sem fejeződött be teljesen. A világon olyan sebeket ejtett 911, amelyre mindig emlékezni fogunk.

Szeptember 11. Egy dátum, amely örökre beégett az emberek tudatába, amely örökre a történelem egy fájó darabja marad

Szeptember 11. - Sokkoló videók arról a borzalmas, 24 évvel ezelőtti napról:

A 24 évvel ezelőtti terrortámadásokról rengeteg fotó és videó kering az interneten, ezekből válogattunk. Figyelem, csontig hatoló felvételek következnek:

9/11 Múzeum: ahol csontig hatol a 24 évvel ezelőtti terror

