1 órája
Szeptember 11-ei terrortámadás: Vas megyei emlékek
24 éve történt a történelem egyik legvéresebb merényletsorozata. A szeptember 11-i terrortámadás után a világ megváltozott.
Mint ahogyan arról már beszámoltunk, pontosan 24 évvel ezelőtt, 2001 szeptember 11-én történt New Yorkban az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb terrortámadása. Ezen a napon, a szeptember 11-ei merényletre emlékezünk.
Szeptember 11-ei terrortámadás
Mint az akkori híradásokból kiderül, New Yorkban helyi idő szerint 8 óra 46 perckor, majd 9 óra 3 perckor két, terroristák által eltérített utasszállító repülőgépet vezettek a Világkereskedelmi Központ (WTC) két ikertornyába. A tornyok 9 óra 59 perckor, illetve 10 óra 28 perckor leomlottak, a romok alatti tüzet csak december közepére sikerült teljesen eloltani. Egy harmadik eltérített gép 9 óra 37 perckor a védelmi minisztérium, a Pentagon Washington melletti, arlingtoni épületére zuhant, lerombolva annak egy részét. Egy negyedik eltérített gép, amelynek vélhetően egy másik washingtoni célpontot (a Kongresszus épületét vagy a Fehér Házat) szemeltek ki, az utasok ellenállása miatt a pennsylvaniai Shanksville-nél zuhant le 10 óra 3 perckor. A támadásokban a 19 terrorista mellett 2977 ember - 90 ország állampolgárai - vesztette életét, földi maradványaik azonosítása máig sem fejeződött be teljesen. A világon olyan sebeket ejtett 9/11, amelyre mindig emlékezni fogunk.
Terrortámadás a Vas Népében
A történelmi jelentőségű eseményről az akkori Vas Népe is beszámolt. Mint írja a napilap, példátlanul súlyos, tömegkatasztrófával járó terrorcselekmények sorozata rázta meg kedd délelőtt az Egyesült Államokat: New Yorkban - eltérített utasszállító repülőgépek becsapódása nyomán - összeomlott a Világkereskedelmi Központ (World Trade Center, WTC) 110 emeletes iker-felhőkarcolója, Washingtonban pedig a védelmi minisztérium, a Pentagon épületére zuhant egy repülőgép.
Túlélőket kerestek
Mint írták, tűzoltók kutatnak túlélőit után a romok között New Yorkban. Az áldozatok számát még közelítőleg sem merték meghatározni a mentésben résztvevők. Minden órával csökken az esélye annak, hogy további túlélőket találjanak. Voltak, akik mobiltelefonon jelentkeztek be a romok alól, s így találtak rájuk.
A terrorizmus kapcsán a Vas Népe megkérdezte akkori olvasóit is, mit gondolnak megállítható-e a terrorizmus? Egyik olvasó (Nagy István) így nyilatkozott,
Nem hiszem, hogy meg lehetne állítani a terrorizmust. Olyan hatalmas különbségek vannak a világ egyes részei között, hogy természetessé váltak manapság a merényletek. Gon-^ dőljünk csak a különféle vallási irányzatokra vagy az egyes országokban tomboló szegénységre. Akinek nincsen semmije, az nem veszíthet semmit. Ilyen emberek ellen nehéz harcolni.
Egy másik olvasó (Tímár Erika) már pozitívabb véleménnyel volt,
Most már megállítható a terrorizmus. Elképzelhetetlennek tartom, hogy az Amerikát ért sajnálatos terrortámadás után bármelyik terrorszervezet is elkerülje a jogos büntetését. A fejlett országok ezentúl nem bánnak majd kesztyűs kézzel a terroristákkal. Háború lesz, hamarosan egy terroristák ellen folyó kegyetlen hajtóvadászatnak lehetünk a szemtanúi.
A tragédiára és az áldozatokra minden évben megemlékeznek szerte a világon, olyan súlyos lenyomatot hagyott a világtörténelem és a politikai színterein egyaránt.
Videón a szörnyű jelenetek
A terror szörnyűségeit számtalan videón örökítették meg. Ezekből a sokkoló videókból készítettünk egy összeállítást, amit itt lehet megtekinteni.
Mutatjuk a legsokkolóbb felvételeket a szeptember 11-ei terrortámadásokról - videók